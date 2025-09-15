Расследования

Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской области

Расследования 15.09.2025 11:17
0
15.09.2025 11:17


Новониколаевский районный суд Волгоградской области заключил под стражу гражданина Азербайджана, который разыскивался Интерполом за совершение тяжких преступлений. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Местонахождение иностранца Эльмана А. было установлено 10 сентября текущего года сотрудниками ОМВД России по Новониколаевскому району. Известно, что компетентные органы Азербайджана разыскивают его за незаконный оборот, контрабанду и хранение с целью реализации лекарственных средств без наличия акцизной марки, организованных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- Из информации, представленной ГНЦБ Интерпола, Эльман А. является беглецом, разыскиваемым для судебного преследования. Проживая на территории Российской Федерации в правоохранительные органы с добровольной явкой он не обращался, - сообщили в суде.

Инициатор розыска подтвердил намерение запрашивать арест и выдачу гражданина Азербайджана. Были предоставлены и копии документов, обосновывающих розыск иностранца. Решением суда он заключен под стражу до 19 октября текущего года. 

Судебное постановление не вступило в  законную силу и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.09.2025 13:05
Расследования 15.09.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 12:39
Расследования 15.09.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2025 19:27
Расследования 14.09.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2025 15:17
Расследования 14.09.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2025 11:04
Расследования 14.09.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2025 21:25
Расследования 13.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2025 19:16
Расследования 12.09.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2025 16:09
Расследования 12.09.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2025 12:24
Расследования 12.09.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 16:09
Расследования 11.09.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 14:18
Расследования 11.09.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 11:51
Расследования 11.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 20:20
Расследования 10.09.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 11:49
Расследования 10.09.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 11:11
Расследования 10.09.2025 11:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:37
Надежный интернет: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связиСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
20:56
Глава волгоградского облизбиркома подвел итоги двухдневного голосованияСмотреть фотографии
20:27
«Не стоит искать волшебной таблетки»: врач рассказала, как волгоградцам пережить сильные магнитные буриСмотреть фотографии
19:53
Салют запустят в городе Волгоградской области 14 сентябряСмотреть фотографии
19:27
Причиной смертельного пожара в Волжском стала сигаретаСмотреть фотографии
18:58
«Гордимся, парни!»: «Ротор» со счетом 3:0 выиграл у «КАМАЗа» в важном матчеСмотреть фотографии
18:24
Новый рекорд посещаемости установлен на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:03
«Люди приходят с телефонами за 120 тысяч»: эксперт о повышении цен в волгоградских автошколахСмотреть фотографии
17:56
«Ротор» закончил первый тайм с «КАМАЗом» со счетом 1:0Смотреть фотографии
 