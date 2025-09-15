Новониколаевский районный суд Волгоградской области заключил под стражу гражданина Азербайджана, который разыскивался Интерполом за совершение тяжких преступлений. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Местонахождение иностранца Эльмана А. было установлено 10 сентября текущего года сотрудниками ОМВД России по Новониколаевскому району. Известно, что компетентные органы Азербайджана разыскивают его за незаконный оборот, контрабанду и хранение с целью реализации лекарственных средств без наличия акцизной марки, организованных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- Из информации, представленной ГНЦБ Интерпола, Эльман А. является беглецом, разыскиваемым для судебного преследования. Проживая на территории Российской Федерации в правоохранительные органы с добровольной явкой он не обращался, - сообщили в суде.

Инициатор розыска подтвердил намерение запрашивать арест и выдачу гражданина Азербайджана. Были предоставлены и копии документов, обосновывающих розыск иностранца. Решением суда он заключен под стражу до 19 октября текущего года.

Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.