Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатом

Общество 15.09.2025 09:40
Бывший глава Михайловки Волгоградской области Александр Тюрин стал депутатом думы Новокиевского сельского поселения Новоаннинского района. Как сообщается на сайте Волгоградского облизбиркома, всего экс-мэр собрал 151 голос. 

Напомним, в анкете кандидата ранее указывалось, что Александр Тюрин в настоящее время не работает, является членом партии «Единая Россия».

Справка. Александр Тюрин возглавил Михайловку в апреле 2021 года. До этого он с 2011 года трудился главой города Новоаннинский. В марте он уволился с этой должности и стал заместителем главы Михайловки по вопросам ЖКХ. Затем депутаты выбрали его главой городского округа по результатам конкурса. А в январе этого года Александр Тюрин ушел с должности главы муниципалитета по собственному желанию.

Александр Тюрин нередко становился героем публикаций V102.RU. Например, когда он стал главой Михайловки, для него купили за бюджетный счет квартиру за 4 миллиона рублей. Не оценили михайловцы и последовавшее вскоре после его прихода на должность решение городских властей о резком повышении тарифов на общедомовые нужды, которое в итоге опротестовала прокуратура. 

Михайловка во времена руководства Тюриным фигурировала и в других скандальных историях. Например, после того, как было выявлено хищение средств на благоустройстве игровой площадки ТОС «Лидер», бойцы СВО из Михайловки обратились к главе муниципального округа с предложением примкнуть к их рядам. А осенью прошлого года из-за долгов бюджета за отопление и электроэнергию ряд социальных учреждений в муниципалитете остались без тепла и света. 

Фото Александр Тюрин t.me

