В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителя





В Красноармейском районе Волгограда полиция задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге двух автомобилей. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел 13 сентября на бульваре Энгельса.

В этот день в районное отделение полиции поступило сообщение о возгорании автомобилей Kia Sorento и «Лада Нива», которые были припаркованы у одного из домов на бульваре. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог.

В короткие сроки сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый 33-летний волгоградец, у которого ранее возник конфликт с собственником автомашин.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в качестве мести облил бензином и поджег припаркованные автомобили обидчика.

- Подозреваемый арестован. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Законодательством за содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото для коллажа: ГУ МВД России по Волгоградской области