



Приют «Соборникъ» в селе Горноводяное Дубовского района собрал под одной крышей людей с непростыми судьбами. Разных и непохожих друг на друга, их объединяет одно – в какой-то момент они оказались на улице. О попытках начать новую жизнь, срывах и маленьких победах корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с президентом фонда Вячеславом Головиным.

Десять лет назад волгоградец Вячеслав Головин начал кормить бездомных на улицах. О своем выборе мужчина говорит крайне сдержанно – искал, куда бы приложить свои силы.





- Первыми подопечными стали мужчина и женщина – оба были алкоголиками. Тогда мне казалось, что все просто. Им достаточно предоставить какую-то работу, чем-то помогать, и все – их жизнь пойдет на лад. На деле же все оказалось совсем иначе, - вспоминает Вячеслав. – Если таким людям даешь деньги, то жди, что вместо палки колбасы они купят фанфурик. Поначалу всех, конечно, хотелось поубивать ( Улыбается). Сейчас я отношусь к этому более спокойно. Если человек не хочет меняться, мы, как правило, прощаемся с ним. Иногда они уходят сами. Подходят и честно говорят: «Мне нравится пить. А у тебя нельзя. Ты уж извини, я ухожу». К сожалению, такие люди долго не живут. Либо они получают смертельные травмы, либо замерзают. На улице пьющий человек вряд ли живет больше пяти лет.

Вскоре в небольшом подвальном помещении, арендованным Вячеславом Головиным, стало появляться все больше людей. В 2017 году приют для бездомных – там их принципиально не называют бомжами – переехал в село Горноводяное Дубовского района.





- У нас жили и молодые люди, и старики, которые как-то оказались на улице. Либо у них были заболевания, в том числе психиатрические, либо они потеряли родственников, вышли из тюрьмы, остались без крыши над головой – отдали жилье родным, а сами пошли скитаться, передали документы мошенникам. Однажды в нашем приюте оказался 30-летний парень. Он взял кредит на 200 тысяч рублей под залог недвижимости и подписал договор купли-продажи своей комнаты в общежитии. После возвращения денег документ пообещали аннулировать. Но к тому моменту у жилплощади уже был другой собственник. Пожив у нас, он уехал на север работать сварщиком газопроводов.

Каждый подопечный «Соборника» переживают свою личную драму. Несколько лет назад в приюте поселилась Светлана – женщина средних лет. Ее история похожа на сотни других, но от того не лишена трагичности – сначала она не интересовалась жизнью дочери, а после выросшая дочь не стала интересоваться судьбой матери.





- У Светланы был ВИЧ. Она принимала терапию, но все равно постепенно угасала. Кушая, как обычный здоровый человек, женщина худела буквально на глазах, - говорит Вячеслав. – К сожалению, вскоре Светы не стало. Я не могу в чем-то обвинять или упрекать ее дочь. С годами я понял, что такие дети ничем не обязаны своим родителям. После смерти матери девушка исполнила ее последнюю просьбу и похоронила на малой родине – в Городищенском районе.

Нередко отношения когда-то близких людей упираются в непробиваемые стены и разрываются навсегда. Так случилось и в жизни Венеамина. В начале 90-х мужчина вместе с братом-близнецом уехал на заработки в Луганск. Все дальнейшие события волгоградец не помнил – потерял память, перенес два инсульта и оказался прикован к кровати.





- Через социальные сети мы нашли его брата-близнеца. Страничка мужчины была заброшенной, но через каких-то общих друзей мы все же вышли на него и даже раздобыли номер телефона. Этой историей заинтересовались два телеканала, они хотели сделать сюжеты. Но, увы, родственники общаться не захотели. На этом связь оборвалась. После инсульта Венеамин умер, - говорит Вячеслав Головин.

Встречи со своими близкими наверняка ждала и молодая постоялица «Соборника» Анастасия. Женщина попала в приют со слепотой и онкологией. Благодаря сотрудникам фонда, у Насти случилась большая радость – после операции она смогла видеть. Окрыленная этим успехом, она надеялась победить и другой, более тяжелый, недуг.

- Настя долго сопротивлялась болезни, надеялась на успех лечения. Но рак оказался непреклонен. Вскоре ей понадобились тяжелые наркотические обезболивающие, и она фактически ушла в бессознательное состояние, - вспоминает президент фонда. – К сожалению, на новость о ее уходе родственники не откликнулись.





Каких бы ошибок подопечные «Соборника» не совершали в своей жизни «до», фонд всегда дает им второй шанс. Шанс обрести крышу над головой и поправить здоровье, восстановить документы и найти работу. Однако ждать быстрого результата, а порой и простого «спасибо» на этом тернистом пути приходится не всегда. Оксана попала в приют из больницы. Из-за набора заболеваний у молодой пациентки с критически низким весом (всего 25 килограммов) уже не выпрямлялись ноги. По мнению врачей, женщина была безнадежна. Но…





- Нам говорили, что исправить ситуацию нереально. Я и сам опасался, что с таким низким весом Оксана просто умрет. Но шаг за шагом мы решили ее основные проблемы. Женщина набрала вес, с помощью утяжелителей мы выпрямили ей ноги, - перечисляет Вячеслав Головин. – Когда она окончательно пришла в норму, то убежала из приюта и вернулась к своему прежнему разгульному образу жизни. Полгода назад мы узнали, что Оксаны больше нет. По своему опыту я знаю, что иногда наши подопечные могут манипулировать нашей жалостью. Здесь как с детьми – если будешь с ними только лишь сюсюкать, постепенно они сядут на шею. С ними нужно общаться, как со взрослыми дееспособными людьми. Как ни странно, с пожилыми и даже лежачими оказывается проще – мы всегда знаем, чего от них ожидать. Без фентюлей и фокусов. Именно поэтому у нас сейчас все меньше взрослых алкоголиков. Скажу откровенно, порой нам бывает жалко свой труд. Но для себя я понял, что не стоит раскаиваться в добре. Мы сделали свое дело, а дальше человек самостоятельно принимает решение.





Впрочем, далеко не все истории постояльцев заканчиваются именно так. Многие подопечные «Соборника» решили проблемы со здоровьем, завязали с алкоголем, прошли кодировку в наркологии и попытались начать новую жизнь. Виталий познакомился с девушкой, пошел работать на рынок и этим летом передал в приют арбузы. Николай, уходивший в запои едва ли не каждую неделю, остался работать в фонде.





- Наверное, им помогает любовь… Согревает, - рассуждает Вячеслав Головин. – Когда-то в нашем приюте жил парень, имевший проблемы с алкоголем. Однажды он даже подставил нас – на нашей машине его остановили пьяным. Автомобиль забрали на штраф-стоянку. Сейчас ситуация изменилась. Он ушел из приюта и вновь встретился со своей гражданской супругой. Она выходила со мной на связь, говорила, что из «Соборника» он приехал совершенно другим человеком, и даже приглашала меня на их свадьбу.

Наталья, пережившая ампутацию обеих ступней, встретила «своего» человека в приюте. Пара сняла дом в Горноводяном, обустроила быт. Совсем недавно Вячеслав Головин возил женщину в Волгоград, где ей выдали протезы. А бабушку Таню, которая при поступлении пугала своей нездоровой худобой, забрали родственники.





- Баба Таня жила одна, почти не питалась и при нашей первой встрече была настолько истощенной, что ей даже не могли измерить давления. После такой голодовки она ела, ела и ела. И вскоре даже стала пышной дамой. В последнюю нашу встречу она сказала, что уезжает – ее забирают родственники, - рассказывают волонтеры, приезжающие в фонд для бездомных людей. – К нашей радости, многие люди действительно меняются в новых реалиях. В «Соборнике» есть подопечный Саша. И вот совсем недавно мы смотрели его фотографии двухлетней давности и удивлялись – как же он посвежел и даже расцвел за это время. Это заметно даже по снимкам!

Автор Виктория Чумакова

Фото: предоставлены Вячеславом Головиным

