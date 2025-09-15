«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под Волгоградом





В Волгоградской области очевидцы поделились кадрами жуткого пожара на «Рижском рынке» вблизи Михайловки. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью здесь сгорели пять торговых павильонов.





Судя по опубликованным кадрам, пламя быстро распространилось по одному из магазинчиков и перекинулось на соседние сооружения. Огромные языки пламени поднимались на высоту 3-4 метров. Огонь был такой силы, что пешеходы какое-то время боялись использовать находящийся поблизости надземный пешеходный переход.

Ликвидация возгорания растянулась до самого утра. В результате разгула стихии от торговых точек остался лишь металлический каркас. Спасатели ещё долгое время дежурили на месте на случай возобновления горения тлеющих элементов строений.

Отметим, как ранее сообщалось, пожар на 786-м километре трассы Р-22 под ликвидировали расчёты 21-й пожарно-спасательной части. Специалисты остановили огонь на площади порядка 550 кв. метров.

Фото и видео: Новое время Михайловка / t.me