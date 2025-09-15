В Волгограде следователи завершили изучение обстоятельств гибели и травмирования промышленных альпинистов. По версии правоохранителей, специалисты сорвались с высоты из-за халатности шестерых инженеров, не обеспечивших обслуживание специализированного оборудования.

- В октябре 2023 года в рамках исполнения договора субподряда коммерческая клининговая компания направила на промышленное предприятие двух своих промышленных альпинистов для мойки окон и фасадов. Работы должны были выполняться при помощи специального катучего устройства, принадлежащего заказчику, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Когда рабочие поднялись на высоту 8 метров, подъёмник вышел из строя. Альпинисты рухнули на землю вместе с оборудованием. В результате один из сотрудников погиб, второй получил необратимый тяжкий вред здоровью.

Во время расследования выяснилось, что устройство, на котором зарабатывали коммерсанты, фактически не обслуживалось. Инженеры даже не снимали защитный кожух. Они визуально осматривали его снаружи, констатируя возможность дальнейшего использования.

Отметим, в отношении шестерых фигурантов двух участвующих в выполнении работ предприятий возбуждены уголовные дела по признакам халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы расследования готовятся к направлению в суд.