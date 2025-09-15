В МВД назвали признаки влияния мошенников на детей





Появление у ребенка дорогих вещей и техники, а также наличие чужих банковских карт, могут быть признаками того, что ребенок находится под влиянием мошенников. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно материалам, первыми признаками могут стать появившиеся денежные средства, скрытное поведение, а также специфическая лексика, которая может появится у детей. К таким словам можно отнести: «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка».

- Высказывания, одобряющие или оправдывающие незаконные действия, также могут быть признаком мошеннического влияния на несовершеннолетних, - поясняют в МВД.

Также у ребенка может появится в распоряжении целый ряд специфических предметов: изолента, маленькие зип-пакеты, магниты, множество sim-карт, чужие банковские карты и реквизиты.