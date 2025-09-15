Общество

Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквере

Общество 15.09.2025 19:41
0
15.09.2025 19:41


В Ворошиловском районе Волгограда финиширует растянувшаяся на год и прогремевшая на всю страну реставрация памятника воинам-защитникам Сталинграда на территории Радомского сквера. По информации городской администрации, компания ООО «ЮгПроектРеставрация» завершила основные реставрационные работы. В настоящее время специалистам осталось лишь довести до ума благоустройство прилегающей территории.

- Мероприятия по восстановлению самого мемориала «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии», расположенного на ул. Радомской, завершены, в частности выполнена окраска стелы памятника в серый цвет. По окончании благоустройства прилегающей территории будет осуществляться приемка выполненных работ, в том числе проверка соответствия оттенка цвета окраски стелы и её декоративных элементов утвержденной проектной документации, - сообщили в пресс-службе мэрии.

После завершения работ памятник предстал в обновлённом виде, сменив яркий бежевый окрас на более спокойный серый оттенок, близкий к тому, в который ранее объект уже был окрашен несколько лет назад.


По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, корректировка внешнего вида монумента была плановой и полностью соответствует утверждённой проектно-сметной документации.

- Ведомство выдало разрешение ООО «ЮгПроектРеставрация» на проведение работ по сохранению объекта на срок до 10.08.2025 года. Специалисты комитета провели проверку — нарушений действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия не выявлено. Цветовое решение объекта соответствует проектной документации, разработанной ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш», получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованной комитетом, - подчеркнули в пресс-службе облкультнаследия.


Специалисты также отмечают, что пока что не получали итоговых документов на объект от организации, осуществляющей авторский надзор за работами, поэтому говорить о приёмке выполненных работ – преждевременно.


В свою очередь местные жители уже смогли оценить по достоинству преображение памятника – вот уже несколько недель как ограждение было демонтировано и доступ к объекту открыт для всех желающих.

- Конечно, с тем, что было уже не сравнить. Трещины, сколы и слезающая шубой краска – теперь уже позади. Я здесь гуляю с внуком практически каждый день. Мои соседи утром и вечером пробегают здесь же на работу. Разница налицо. Однако хочется надеяться, что очевидные мелкие недочёты специалисты всё же в конце концов доделают, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.


По словам женщины, в верхней части бетонного венка наблюдаются непонятные сгустки неокрашенного цемента, выбивающиеся из общей композиции, а по периметру постамента с задней части и по бокам - грубо замазанные поверх краски трещины.


Напомним, в 2024 году волгоградлцы забили тревогу из-за ненадлежащего состояния памятника в канун 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии разрушающимся памятником заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело.

Вскоре выяснилось, что муниципалитет уже заключил контракт на реставрацию памятника с компанией «Новое возрождение». Работы должны были завершиться к 15 сентября 2024, однако график был сорван. Организация раскурочила объект и бросила его в таком состоянии.

В ноябре 2024 года, на фоне проверок правоохранительных органов, муниципалитет вдруг обнаружил, что сорвавшая реставрацию компания выиграла аукцион, совершив подлог документов. На этом основании подписанный договор был расторгнут.

Чтобы памятник окончательно не разрушился за зиму и не пугал своим видом местных жителей, муниципальные службы были вынуждены закутать его в целлофан. В таком виде объект и встретил 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Работы по ремонту сооружения возобновились летом 2025 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.09.2025 21:04
Общество 15.09.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 20:38
Общество 15.09.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 17:01
Общество 15.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 15:14
Общество 15.09.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:51
Общество 15.09.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:00
Общество 15.09.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:40
Общество 15.09.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:30
Общество 15.09.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:00
Общество 15.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:49
Общество 15.09.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:05
Общество 15.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 07:06
Общество 15.09.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:35
Общество 15.09.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:00
Общество 15.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 21:48
Общество 14.09.2025 21:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгоградской области подведены итоги выборовСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусовСмотреть фотографии
19:41
Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквереСмотреть фотографии
18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
 