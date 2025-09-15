



В Ворошиловском районе Волгограда финиширует растянувшаяся на год и прогремевшая на всю страну реставрация памятника воинам-защитникам Сталинграда на территории Радомского сквера. По информации городской администрации, компания ООО «ЮгПроектРеставрация» завершила основные реставрационные работы. В настоящее время специалистам осталось лишь довести до ума благоустройство прилегающей территории.

- Мероприятия по восстановлению самого мемориала «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии», расположенного на ул. Радомской, завершены, в частности выполнена окраска стелы памятника в серый цвет. По окончании благоустройства прилегающей территории будет осуществляться приемка выполненных работ, в том числе проверка соответствия оттенка цвета окраски стелы и её декоративных элементов утвержденной проектной документации, - сообщили в пресс-службе мэрии.

После завершения работ памятник предстал в обновлённом виде, сменив яркий бежевый окрас на более спокойный серый оттенок, близкий к тому, в который ранее объект уже был окрашен несколько лет назад.





По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, корректировка внешнего вида монумента была плановой и полностью соответствует утверждённой проектно-сметной документации.

- Ведомство выдало разрешение ООО «ЮгПроектРеставрация» на проведение работ по сохранению объекта на срок до 10.08.2025 года. Специалисты комитета провели проверку — нарушений действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия не выявлено. Цветовое решение объекта соответствует проектной документации, разработанной ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш», получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованной комитетом, - подчеркнули в пресс-службе облкультнаследия.





Специалисты также отмечают, что пока что не получали итоговых документов на объект от организации, осуществляющей авторский надзор за работами, поэтому говорить о приёмке выполненных работ – преждевременно.





В свою очередь местные жители уже смогли оценить по достоинству преображение памятника – вот уже несколько недель как ограждение было демонтировано и доступ к объекту открыт для всех желающих.

- Конечно, с тем, что было уже не сравнить. Трещины, сколы и слезающая шубой краска – теперь уже позади. Я здесь гуляю с внуком практически каждый день. Мои соседи утром и вечером пробегают здесь же на работу. Разница налицо. Однако хочется надеяться, что очевидные мелкие недочёты специалисты всё же в конце концов доделают, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.





По словам женщины, в верхней части бетонного венка наблюдаются непонятные сгустки неокрашенного цемента, выбивающиеся из общей композиции, а по периметру постамента с задней части и по бокам - грубо замазанные поверх краски трещины.





Напомним, в 2024 году волгоградлцы забили тревогу из-за ненадлежащего состояния памятника в канун 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии разрушающимся памятником заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело.

Вскоре выяснилось, что муниципалитет уже заключил контракт на реставрацию памятника с компанией «Новое возрождение». Работы должны были завершиться к 15 сентября 2024, однако график был сорван. Организация раскурочила объект и бросила его в таком состоянии.

В ноябре 2024 года, на фоне проверок правоохранительных органов, муниципалитет вдруг обнаружил, что сорвавшая реставрацию компания выиграла аукцион, совершив подлог документов. На этом основании подписанный договор был расторгнут.

Чтобы памятник окончательно не разрушился за зиму и не пугал своим видом местных жителей, муниципальные службы были вынуждены закутать его в целлофан. В таком виде объект и встретил 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Работы по ремонту сооружения возобновились летом 2025 года.