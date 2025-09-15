В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10





В Волгограде с 15 сентября увеличивается количество подвижного состава на маршрутах №2 «Школа №36 – Детский центр» и №10 «Жилгородок – Детский центр». Как уточнили в пресс-службе мэрии, интервал движения будет сокращён до 9 минут.

- В связи с этим Электробусный маршрут №15 возвращается к привычной схеме движения «Ул. Тополевая» - «Ж/д вокзал», а компенсационный автобусный маршрут «Школа № 36 - Детский центр» продолжит свою работу только в утренний и вечерний часы пик, - добавили в администрации города.

После завершения работ на других участках линии планируется возобновление движения и других трамвайных маршрутов.