Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученые





На Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Как рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, она может продлиться от 4 до 6 дней.

- Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи, - говорится в сообщении ученых.

Буря прогнозировалась еще несколько дней назад, но ее сила стала неожиданной и заметно превосходит все расчеты специалистов. В последний раз подобное явление фиксировалось 1 июня этого года. Сейчас уровень магнитной бури близок к G3.

- Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации. В то же время, сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов, и никакое развитие ситуации не станет удивительным, - говорится в сообщении.

По прогнозам ученых, уже в ближайшие 6-9 часов ее сила должна заметно снизиться.