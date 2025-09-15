Общество

Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученые

Общество 15.09.2025 10:51
15.09.2025 10:51


На Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Как рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, она может продлиться от 4 до 6 дней. 

- Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи, - говорится в сообщении ученых. 

Буря прогнозировалась еще несколько дней назад, но ее сила стала неожиданной и заметно превосходит все расчеты специалистов. В последний раз подобное явление фиксировалось 1 июня этого года. Сейчас уровень магнитной бури близок к G3.

- Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации. В то же время, сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов, и никакое развитие ситуации не станет удивительным, - говорится в сообщении. 

По прогнозам ученых, уже в ближайшие 6-9 часов ее сила должна заметно снизиться. 

