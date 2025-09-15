Общество

«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизации

15.09.2025 06:00
Жители Советского района Волгограда оказались отрезанными от цивилизации из-за полного разрушения дороги. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, 5 частных домов на улице Выборгская в Советском районе, расположенных на холме, несколько лет назад оказались в зоне застройки многоэтажными домами.

Засыпанная битыми кирпичами 15 лет дорога полностью разрушилась из-за постоянно курсирующих по ней грузовиков. Свое дело сделали и дожди – местами они размыли участок до метровых ям. 

- У нас машина, но мы не можем подъехать  к своему дому ни со стороны стадиона «Нефтяник», ни со стороны улицы 35-я гвардейская дивизия -бамперы летят только так. Моя свекровь – больной человек, она не может даже выйти в магазин, а доставка к нам приезжать отказывается. Да что там доставка! Дважды нам пришлось вызывать ей скорую помощь. Но машины просто не смогли подъехать к нашему дому. Первый раз пришлось уговаривать фельдшера, чтобы она по грязи дошла до нас и оказала помощь свекрови, у которой был сердечный приступ. Второй раз ее пришлось госпитализировать. Скорая провалилась в яму и сначала все вытаскивали ее из ловушки вместо того, чтобы срочно везти человека в больницу, - поделилась читательница информагентства.


Но есть надежда, что жить в изоляции людям придется не всегда. В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос заверили, что реконструкция участка дороги по ул. 35-й Гвардейской и прилегающей к ней дороги по ул. Выборгской уже внесена в планы муниципалитета по реконструкции и строительству новых участков улично-дорожной сети.

- В настоящее время уже разработана проектная документация. Сами работы будут проведены в порядке очередности в последующие дорожно-строительные сезоны, - добавили в мэрии.

