Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить на должность главы Верховного суда России Игоря Краснова, который в настоящее время возглавляет Генпрокуратуру РФ. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ТАСС.

Сегодня, 15 сентября, проходит внеочередное заседание ВККС РФ. Согласно информации с сайта Высшей квалифколлегии судей, вопрос о рассмотрении заявления Игоря Краснова о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ стоит первым в повестке дня.

Решение о рекомендации Краснова на этот пост в ходе открытого голосования было принято единогласно.

- Самой основной задачей, на мой взгляд, является обеспечение доверия людей к судебной системе в целом. Я всегда говорю, что конечная цель права - это справедливость в рамках закона, поэтому наши люди должны находить справедливость в суде, - сказал Краснов на заседании ВККС РФ.

Напомним, что должность председателя ВС РФ стала вакантной в июле текущего года после смерти Ирины Подносовой. Она скончалась от тяжелой болезни в возрасте 72 лет.

Фото с сайта Генпрокуратуры РФ