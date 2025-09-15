Федеральные новости

Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

15.09.2025 12:01
15.09.2025 12:01


Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить на должность главы Верховного суда России Игоря Краснова, который в настоящее время возглавляет Генпрокуратуру РФ. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ТАСС.

Сегодня, 15 сентября, проходит внеочередное заседание ВККС РФ. Согласно информации с сайта Высшей квалифколлегии судей, вопрос о рассмотрении заявления Игоря Краснова о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ стоит первым в повестке дня. 

Решение о рекомендации Краснова на этот пост в ходе открытого голосования было принято единогласно. 

- Самой основной задачей, на мой взгляд, является обеспечение доверия людей к судебной системе в целом. Я всегда говорю, что конечная цель права - это справедливость в рамках закона, поэтому наши люди должны находить справедливость в суде, - сказал Краснов на заседании ВККС РФ.

Напомним, что должность председателя ВС РФ стала вакантной в июле текущего года после смерти Ирины Подносовой. Она скончалась от тяжелой болезни в возрасте 72 лет.

Фото с сайта Генпрокуратуры РФ

Лента новостей

13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:37
Надежный интернет: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связиСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
20:56
Глава волгоградского облизбиркома подвел итоги двухдневного голосованияСмотреть фотографии
20:27
«Не стоит искать волшебной таблетки»: врач рассказала, как волгоградцам пережить сильные магнитные буриСмотреть фотографии
19:53
Салют запустят в городе Волгоградской области 14 сентябряСмотреть фотографии
19:27
Причиной смертельного пожара в Волжском стала сигаретаСмотреть фотографии
18:58
«Гордимся, парни!»: «Ротор» со счетом 3:0 выиграл у «КАМАЗа» в важном матчеСмотреть фотографии
18:24
Новый рекорд посещаемости установлен на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:03
«Люди приходят с телефонами за 120 тысяч»: эксперт о повышении цен в волгоградских автошколахСмотреть фотографии
17:56
«Ротор» закончил первый тайм с «КАМАЗом» со счетом 1:0Смотреть фотографии
 