Второй этап благоустройства сквера на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда практически завершен, передает V102.RU со ссылкой на администрацию города.

Подрядная организация, которая облагораживала общественное пространство между улицами Таращанцев и Петра Гончарова, заявила о выполнении 98% работ от заявленного в контракте объема. В настоящее время рабочие завершают укладку рулонного газона на площади более 10 тысяч кв.м.





Ранее сообщалось, что на преображение данного участка из бюджета выделено 75 миллионов рублей. Сдача второго этапа благоустройства пр. Металлургов, согласно контракту, должна состояться до 27 сентября текущего года.

Здесь появились новые пешеходные тротуары, велодорожки, детские и спортивные площадки, 68 лавочек и 34 урны, а также электроосвещение, видеонаблюдение и автоматический полив. Высажено на благоустроенном участке 143 дерева и 812 кустарников.

Благоустройство территории проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее, напомним, в ходе первого этапа в 2024 году была обновлена территория в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев за 68,1 миллиона рублей. Но тогда из-за замены коммунальных сетей подрядчик не смог вовремя сдать объект и в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Фото: администрация Волгограда / t.me