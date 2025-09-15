Общество

В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямую

Общество 15.09.2025 15:14
0
15.09.2025 15:14


Второй этап благоустройства сквера на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда практически завершен, передает V102.RU со ссылкой на администрацию города.

Подрядная организация, которая облагораживала общественное пространство между улицами Таращанцев и Петра Гончарова, заявила о выполнении 98% работ от заявленного в контракте объема. В настоящее время рабочие завершают укладку рулонного газона на площади более 10 тысяч кв.м.


Ранее сообщалось, что на преображение данного участка из бюджета выделено 75 миллионов рублей. Сдача второго этапа благоустройства пр. Металлургов, согласно контракту, должна состояться до 27 сентября текущего года.

Здесь появились новые пешеходные тротуары, велодорожки, детские и спортивные площадки, 68 лавочек и 34 урны, а также электроосвещение, видеонаблюдение и автоматический полив. Высажено на благоустроенном участке 143 дерева и 812 кустарников.

Благоустройство территории проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее, напомним, в ходе первого этапа в 2024 году была обновлена территория в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев за 68,1 миллиона рублей. Но тогда из-за замены коммунальных сетей подрядчик не смог вовремя сдать объект и в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Фото: администрация Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.09.2025 10:51
Общество 15.09.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:00
Общество 15.09.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:40
Общество 15.09.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:30
Общество 15.09.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:00
Общество 15.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:49
Общество 15.09.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:05
Общество 15.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 07:06
Общество 15.09.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:35
Общество 15.09.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:00
Общество 15.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 21:48
Общество 14.09.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 21:25
Общество 14.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 20:56
Общество 14.09.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 20:27
Общество 14.09.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 19:53
Общество 14.09.2025 19:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
14:10
«Ростелеком» организовал обучение юных волгоградцев правилам цифровой грамотностиСмотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
20:56
Глава волгоградского облизбиркома подвел итоги двухдневного голосованияСмотреть фотографии
20:27
«Не стоит искать волшебной таблетки»: врач рассказала, как волгоградцам пережить сильные магнитные буриСмотреть фотографии
19:53
Салют запустят в городе Волгоградской области 14 сентябряСмотреть фотографии
19:27
Причиной смертельного пожара в Волжском стала сигаретаСмотреть фотографии
 