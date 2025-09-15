Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентября





20 сентября состоится туристическая поездка по маршруту Волгоград-Астрахань. Как рассказали в Приволжской железной дороге, в пути следования предусмотрена остановка для посадки-высадки пассажиров на станции Волжский.

Туристы отправятся со станции Волгоград-1 в 5:58 утра и прибудут в Астрахань уже к 13:00. В обратную сторону со станции Астрахань-1 поезд отправится в 17:50 и прибудет в Волгоград в 23:11.

На прогулку туристам будет отведено около четырех часов. Во время экскурсионной программы участники увидят историческую часть города и достопримечательности Астраханского кремля: Успенский собор, Пречистенские ворота, Архиерейский двор.

Завершится поездка посещением Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника.

Фото Приволжской железной дороги