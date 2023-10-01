«Признание дает уверенность»: профессор Воробьев из Волгограда стал лауреатом премии имени Сергея Пускепалиса

В Ярославле на сцене Театра имени Волкова накануне чествовали лауреатов премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса, вручаемой активным представителям культуры и общественникам, которые делают все, чтобы укоренить русское культурное пространство в новых регионах России. Высокой наградой отметили и заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора Александра Воробьева из Волгограда, приложившего руку к созданию экзоскелета «Экзар 34», используемого, в том числе для реабилитации бойцов СВО.

Символ премии «Поступок», появившейся в 2023 году — статуэтка взлетающей птицы — олицетворяет собой стремительность, силу и преданность своей миссии.

— У меня спросили, каким должен быть поступок. Я не задумывался над этим, но ответил так. Поступок, прежде всего, должен быть искренним. И поступок должен быть добрым. Таким было творчество и поступки Сергея Пускепалиса. Именно этим руководствуемся и мы, наш коллектив, который совершенно искренне хочет помочь тем людям которые защищали нас там, — сказал в ответной речи на вручении премии Александр Воробьев.

Сам актер, душой болевший за новые российские регионы и за русский мир, чуть больше года назад погиб В ДТП. Сергей Пускепалис ехал в Донбасс с грузом для бойцов и мирных жителей. Премия «Поступок» учреждена, чтобы продолжить его дело.

Специально для «Высоты 102» профессор Александр Воробьев рассказал, что для него значит признание, и какое будущее ждет изобретение волгоградских ученых.

— Буквально несколько недель назад мне позвонили из оргкомитета и сказали, что среди множества проектов решили выбрать наш. Потом со мной связались еще раз и сообщили, что проект «Экзар 34» удостоен специальной премии, и необходимо приехать в Ярославль для вручения, — говорит ученый. — Признание дает уверенность. В очередной раз нас заметили, а это значит, что мы не зря делаем наше дело. Любая награда способствует тому, чтобы авторы с еще большей ответственностью и большим энтузиазмом работали над претворением своих разработок в жизнь.

Воробьев уточнил, что лауреаты тесно связаны с темой специальной военной операции, а все денежные средства от премии решено направить на поддержку бойцов СВО. Упомянул волгоградский изобретатель и про дальнейшие планы.

— Мы реализовали президентский грант. Работаем с большим количеством бойцов. Чувствую, что сами мы уже не справимся, поэтому решено организовать обучение экзоскелетной технологии, которую мы распространим на другие регионы России. Сейчас идет разработка учебной программы в институте последипломного образования ВолгГМУ, направленной на овладение технологиями абилитации и реабилитации пациентов. Это должно стать достоянием всех врачей. Свой интерес уже проявили сотрудники медучреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, — поделился Александр Воробьев.

Напомним, изобретение волгоградских ученых Федора Андрющенко и Александра Воробьева — экзоскелет «Экзар 34» — способный в кратчайшие сроки (около 30-40 дней) восстанавливать руки после ранений и травм, теперь активно применяется для реабилитации участников СВО и мирных жителей новых территорий РФ, пострадавших от обстрелов боевиков киевского режима. Сам аппарат оригинален и не имеет аналогов в мире. Экзоскелет представляет собой конструкцию из более чем 150 деталей, не считая крепежа, а также более 60 подшипников. В его основе лежит сплав магния и алюминия, применяемый в космической промышленности. Каждый экзоскелет требует точной настройки под каждого пациента.

Фото: Александр Воробьев

Видео: «Первый канал»

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