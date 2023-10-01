Общество

«Признание дает уверенность»: профессор Воробьев из Волгограда стал лауреатом премии имени Сергея Пускепалиса

Общество 01.10.2023 09:51
0
01.10.2023 09:51


В Ярославле на сцене Театра имени Волкова накануне чествовали лауреатов премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса, вручаемой активным представителям культуры и общественникам, которые делают все, чтобы укоренить русское культурное пространство в новых регионах России. Высокой наградой отметили и заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора Александра Воробьева из Волгограда, приложившего руку к созданию экзоскелета «Экзар 34», используемого, в том числе для реабилитации бойцов СВО. 

Символ премии «Поступок», появившейся в 2023 году — статуэтка взлетающей птицы — олицетворяет собой стремительность, силу и преданность своей миссии. 

— У меня спросили, каким должен быть поступок. Я не задумывался над этим, но ответил так. Поступок, прежде всего, должен быть искренним. И поступок должен быть добрым. Таким было творчество и поступки Сергея Пускепалиса. Именно этим руководствуемся и мы, наш коллектив, который совершенно искренне хочет помочь тем людям которые защищали нас там, — сказал в ответной речи на вручении премии Александр Воробьев. 

Сам актер, душой болевший за новые российские регионы и за русский мир, чуть больше года назад погиб В ДТП. Сергей Пускепалис ехал в Донбасс с грузом для бойцов и мирных жителей. Премия «Поступок» учреждена, чтобы продолжить его дело.

Специально для «Высоты 102» профессор Александр Воробьев рассказал, что для него значит признание, и какое будущее ждет изобретение волгоградских ученых.  

— Буквально несколько недель назад мне позвонили из оргкомитета и сказали, что среди множества проектов решили выбрать наш. Потом со мной связались еще раз и сообщили, что проект «Экзар 34» удостоен специальной премии, и необходимо приехать в Ярославль для вручения, — говорит ученый. — Признание дает уверенность. В очередной раз нас заметили, а это значит, что мы не зря делаем наше дело. Любая награда способствует тому, чтобы авторы с еще большей ответственностью и большим энтузиазмом работали над претворением своих разработок в жизнь. 

Воробьев уточнил, что лауреаты тесно связаны с темой специальной военной операции, а все денежные средства от премии решено направить на поддержку бойцов СВО. Упомянул волгоградский изобретатель и про дальнейшие планы. 

— Мы реализовали президентский грант. Работаем с большим количеством бойцов. Чувствую, что сами мы уже не справимся, поэтому решено организовать обучение экзоскелетной технологии, которую мы распространим на другие регионы России. Сейчас идет разработка учебной программы в институте последипломного образования ВолгГМУ, направленной на овладение технологиями абилитации и реабилитации пациентов. Это должно стать достоянием всех врачей. Свой интерес уже проявили сотрудники медучреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, — поделился Александр Воробьев. 

Напомним, изобретение волгоградских ученых Федора Андрющенко и Александра Воробьева — экзоскелет «Экзар 34» — способный в кратчайшие сроки (около 30-40 дней) восстанавливать руки после ранений и травм, теперь активно применяется для реабилитации участников СВО и мирных жителей новых территорий РФ, пострадавших от обстрелов боевиков киевского режима. Сам аппарат оригинален и не имеет аналогов в мире. Экзоскелет представляет собой конструкцию из более чем 150 деталей, не считая крепежа, а также более 60 подшипников. В его основе лежит сплав магния и алюминия, применяемый в космической промышленности. Каждый экзоскелет требует точной настройки под каждого пациента. 

Фото: Александр Воробьев 

Видео: «Первый канал» 

Читайте также: 

«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцов

«Русская мечта для дагестанского солдата»: раненный на Украине военный примерил экзоскелет в Волгограде

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.10.2023 14:24
Общество 01.10.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 13:40
Общество 01.10.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 12:00
Общество 01.10.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2023 08:47
Общество 01.10.2023 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 20:57
Общество 30.09.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 20:09
Общество 30.09.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 19:08
Общество 30.09.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 18:31
Общество 30.09.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 15:45
Общество 30.09.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 15:14
Общество 30.09.2023 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 14:33
Общество 30.09.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 13:15
Общество 30.09.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 11:05
Общество 30.09.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 09:06
Общество 30.09.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2023 08:49
Общество 30.09.2023 08:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
Волгоградским дачникам рассказали, в каких случаях они заплатят за бани, сараи и туалетыСмотреть фотографии
13:40
Ветеран СВО возмутился платным проездом в автобусах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
«Золотые» повестки, зэки и бизнес, слежка в Сети: что изменится в жизни волгоградцев с 1 октябряСмотреть фотографии
11:07
На волгоградской трассе фура смяла легковушку, есть погибший — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
«Признание дает уверенность»: профессор Воробьев из Волгограда стал лауреатом премии имени Сергея ПускепалисаСмотреть фотографии
08:47
Какая погода ждет жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
Волгоградские ватерполисты дважды обыграли сборную БеларусиСмотреть фотографии
20:57
«В систему пошла вода»: на севере Волгограда досрочно завершили работы на водоводеСмотреть фотографии
20:09
Один месяц будет «кусачим»: Гидрометцентр РФ спрогнозировал зиму в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:48
«Динамо-Синара» на выезде проиграло московскому ЦСКАСмотреть фотографии
19:08
«Наверное, их согревает любовь»: откровенные истории о жизни волгоградцев из приюта для бездомныхСмотреть фотографии
18:31
Концессии заменили задвижки на крупном водоводе на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
Массовое ДТП с дорогими авто произошло в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:45
«Боялась забрать всех»: в муниципальном приюте для бездомных животных в Волгограде прошел день открытых дверейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
Осенний призыв в Волгоградской области пройдет без цифровых повестокСмотреть фотографии
14:33
В центре Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
13:15
День воссоединения новых регионов с РФ в Волгограде отметили флешмобом у Ангела-хранителяСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде разбойник с пистолетом напал на женщину и выстрелил в полицейскогоСмотреть фотографии
11:33
Волгоградским врачам стали выдавать планшетыСмотреть фотографии
11:05
Банду лжеремонтников пластиковых окон осудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Защитник «Ротора» Сергей Зуйков: «Матч с «Аланией» мы провели по нашему сценарию»Смотреть фотографии
09:46
В Волгограде водитель Mercedes совершил ДТП с двумя погибшими и сбежалСмотреть фотографии
09:06
Не пристегнутые ремнями водители в Волгограде накатали штрафов на 137 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Адресная помощь: Сады Придонья передали продукции более чем на 1 млн рублейСмотреть фотографии
08:49
Лук, чеснок и витамины добавили в рацион солдат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Призывника в Волгоградской области осудили за уклонение от армииСмотреть фотографии
07:52
В Волгоград привезли две святыни из ТашкентаСмотреть фотографии
21:37
В Волжском раздадут противогазы в день всероссийских учений по ГОСмотреть фотографии
21:03
«Динамо-Синара» сыграет с действующими чемпионками России в МосквеСмотреть фотографии
20:55
В Волгограде на видео сняли детей, угрожавших зарезать продавцов магазинаСмотреть фотографии
 