Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосования

Общество 15.09.2025 06:35
В Волгоградской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Напомним, 13 и 14 сентября на территории 19 муниципальных районов Волгоградской области прошло голосование на выборах в 52 органа местного самоуправления: избиралось 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.

По итогам голосования на выборах большинство голосов избирателей получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Единая Россия», а в 2 поселениях – кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

В 26 представительных органах муниципальных образований замещалось 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями: 

  • 160 кандидатов, выдвинутых политической партией "Единая Россия"; 
  • 7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР; 
  • 5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ; 
  • 5 кандидатов, выдвинутых политической партией "Новые люди"; 
  • 4 кандидата, выдвинутые политической партией "Справедливая Россия – За правду";
  • 2 кандидата, выдвинутые политической партией "Партия пенсионеров";
  • 2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

    • Явка избирателей на выборах в Волгоградской области составила 36,69%. Результаты будут определены территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы.

