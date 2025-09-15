Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосования

В Волгоградской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Напомним, 13 и 14 сентября на территории 19 муниципальных районов Волгоградской области прошло голосование на выборах в 52 органа местного самоуправления: избиралось 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.
По итогам голосования на выборах большинство голосов избирателей получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Единая Россия», а в 2 поселениях – кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
В 26 представительных органах муниципальных образований замещалось 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями:
Явка избирателей на выборах в Волгоградской области составила 36,69%. Результаты будут определены территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы.