Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосования





В Волгоградской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Напомним, 13 и 14 сентября на территории 19 муниципальных районов Волгоградской области прошло голосование на выборах в 52 органа местного самоуправления: избиралось 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.

По итогам голосования на выборах большинство голосов избирателей получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Единая Россия», а в 2 поселениях – кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

В 26 представительных органах муниципальных образований замещалось 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями:

160 кандидатов, выдвинутых политической партией "Единая Россия";

7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР;

5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ;

5 кандидатов, выдвинутых политической партией "Новые люди";

4 кандидата, выдвинутые политической партией "Справедливая Россия – За правду";

2 кандидата, выдвинутые политической партией "Партия пенсионеров";

2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Явка избирателей на выборах в Волгоградской области составила 36,69%. Результаты будут определены территориальными избирательными комиссиями, организующими местные выборы.