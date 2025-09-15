Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПН





Президенту России Владимиру Путину 15 сентября доложили о выходе в Волгограде на полную мощность современного лабораторного корпуса научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В мероприятии, которое проходило по средством видеосвязи, приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор волгоградского института РПН Александр Топорков, заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.

В начале мероприятия Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора с Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы.

– Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и учёным, – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально, продолжает динамично развиваться. Ее главные принципы – профилактика и предупреждение рисков — лежат в основе вашей работы. Ежедневно вы оцениваете качество окружающей среды, воды, воздуха, продуктов питания. Эта работа не видна на поверхности, но она является чрезвычайно важной. Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям и, конечно, ведете востребованные научные исследования, внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемий, и тем самым защищаете жизни людей», – отметил Владимир Путин.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту о развитии санитарно-эпидемиологической службы России, отметив потенциал новой лаборатории в Волгоградской области, а непосредственно о возможностях нового подразделения Владимиру Путину доложил директор волгоградского противочумного института Андрей Топорков.

– Наш новый лабораторный корпус высокотехнологичен, современен, биологически безопасен, – сообщил глава института. – Он позволяет не только двукратно увеличить мощности по расшифровке случаев, которые вызываются различными возбудителями опасных инфекционных болезней. Это и прекрасная современная база, которая позволяет нам сегодня готовить специалистов, проводить самые современные научные исследования.





По словам Валерия Бахина, новый корпус позволит решать важные задачи, которые стоят перед волгоградскими специалистами.

– Волгоградская область находится на пересечении транспортно-логистических коридоров «Север - Юг» и «Запад - Восток», которые характеризуются большой интенсивностью транспортного и пассажирского потоков. Открытие современной и соответствующей самым высоким мировым стандартам безопасности лаборатории и организация подготовки соответствующих специалистов позволят на более высоком уровне выполнять задачи, связанные с охраной здоровья, комплексной безопасностью не только на территории Волгоградской области, Юга России, но и всей нашей страны, – отметил замгубернатора.

Он также поблагодарил Владимира Путина за поддержку Волгоградской области и поздравил трудовые коллективы и ветеранов санитарно-эпидемиологической службы России, пожелав им новых достижений и научных открытий.

Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт образован в 1970 году и располагает двумя корпусами и административно-хозяйственными зданиями. Учреждение обладает лабораторной базой для проведения диагностических исследований на опасные природно-очаговые и антропозоонозные инфекции. Со строительством нового корпуса лабораторные площади НИИ увеличены на 50% – до 500 проб в сутки, выросли исследовательские мощности.

Фото: пресс-служба Кремля