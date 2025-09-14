Общество

В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий Сивокозов

Общество 14.09.2025 21:25
Сегодня, 14 сентября, печальное известие пришло из Михайловки Волгоградской области. На 95-ом году жизни скончался почетный гражданин  Михайловки Василий Семенович Сивокозов.

Василий Семенович родился 11 июня 1931 года в Михайловке.  Он отдал родному краю и комбинату более 55 лет своей трудовой жизни, прошел путь от механика цеха до гендиректора Себряковского комбината асбестоцементных изделий, а после 2008 года  стал президентом ОАО.
Комбинат, которым он руководил, и сейчас является одним из крупнейших предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии.

Труд Bасилия Семеновича Сивокозова  оценен государственными наградами. Он был Заслуженным строителем РФ, был награжден орденом Дружбы, орденом «Почета», являлся обладателем сертификата «Лучший руководитель организации (предприятия) строительного комплекса РФ», был  Кавалером орденов всех степеней Петра Великого, имеет награды Правительства РФ, Росстроя, Союза Строителей. Василий Семенович также являлся почетным  профессором  Волгоградского Государственного Архитектурно-строительного университета.

Жители Михайловки выражают соболезнования в связи со смертью известного промышленника.

- Ушла целая эпоха, - с сожалением пишут они в соцсетях.

