В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушника





В Михайловке полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного домовладения. 9 сентября у одной из местных жительниц пропали драгоценности и редкая монета.

- Путем отжима пластикового окна преступник незаконно проник в домовладение, откуда похитил две пары серег, два кольца (одно из которых обручальное), две подвески, а также царскую монету с изображением двуглавого орла, - сообщили журналистам в пресс-службе Михайловского районного суда.

Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию. Правоохранители быстро вычислили домушника. По версии следствия, преступление совершил местный житель Анатолий Д. 11 сентября мужчина был задержан.

Отметим, сумма нанесенного ущерба превысила 100 тыс. рублей. По ходатайству правоохранителей Михайловский районный суд арестовал предполагаемого злоумышленника до 9 ноября 2025 года. Постановление может быть обжаловано.