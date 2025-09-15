Расследования

В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушника

Расследования 15.09.2025 18:36
0
15.09.2025 18:36


В Михайловке полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного домовладения. 9 сентября у одной из местных жительниц пропали драгоценности и редкая монета.

- Путем отжима пластикового окна преступник незаконно проник в домовладение, откуда похитил две пары серег, два кольца (одно из которых обручальное), две подвески, а также царскую монету с изображением двуглавого орла, - сообщили журналистам в пресс-службе Михайловского районного суда.

Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию. Правоохранители быстро вычислили домушника. По версии следствия, преступление совершил местный житель Анатолий Д. 11 сентября мужчина был задержан.

Отметим, сумма нанесенного ущерба превысила 100 тыс. рублей. По ходатайству правоохранителей Михайловский районный суд арестовал предполагаемого злоумышленника до 9 ноября 2025 года. Постановление может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.09.2025 15:29
Расследования 15.09.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 13:05
Расследования 15.09.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 12:39
Расследования 15.09.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2025 11:17
Расследования 15.09.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2025 19:27
Расследования 14.09.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2025 15:17
Расследования 14.09.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2025 11:04
Расследования 14.09.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2025 21:25
Расследования 13.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2025 19:16
Расследования 12.09.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2025 16:09
Расследования 12.09.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2025 12:24
Расследования 12.09.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 16:09
Расследования 11.09.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 14:18
Расследования 11.09.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 11:51
Расследования 11.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 20:20
Расследования 10.09.2025 20:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
20:56
Глава волгоградского облизбиркома подвел итоги двухдневного голосованияСмотреть фотографии
20:27
«Не стоит искать волшебной таблетки»: врач рассказала, как волгоградцам пережить сильные магнитные буриСмотреть фотографии
19:53
Салют запустят в городе Волгоградской области 14 сентябряСмотреть фотографии
 