Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в Михайловке

Пожарные расчеты ночью в Михайловке Волгоградской области боролись с огнем, который охватил несколько торговых павильонов на Рижском рынке. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании на рынке, который расположен на 786 км автомобильной дороги Р-22 «Каспий», поступило в оперативные службы в 03:03.

- На 786-километре трассы Р-22 под общей кровлей горели пять павильонов на общей площади 550 кв.м. Пожарные подразделения 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:00, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет.

Как сообщили в администрации Михайловки, изначально загорелись два павильона, а потом огонь перекинулся и на соседние строения. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что Рижский рынок уже горел зимой 2024 года. Тогда 10 февраля на территории рынка загорелся гаражный бокс, а потом огонь перекинулся на шиномонтажную мастерскую. В результате пожара погиб сторож гаражного бокса 1987 года рождения.

