Экс-депутату облдумы Илье Кошкареву суд разрешил уйти на покой

Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску прокуратуры к Волгоградской областной думе с требованием прекратить досрочно полномочия теперь уже бывшего депутата регпарламента Ильи Кошкарева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение сегодня приняла судья Екатерина Полубояринова.

– Прокуратура попросила прекратить дело в связи с отказом от исковых требований, так как Илья Кошкарев в настоящее время уже не является депутатом, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда.

Ранее Центральный суд Волгограда отказался прекращать рассмотрение дела по ходатайству Волгоградской областной думы. Представители регпарламента заверили суд, что Илья Кошкарев уже не является депутатом областной думы с 14 марта. Однако прокуратура просила отложить дело для проверки информации и формирования новой позиции в рамках ранее заявленных исковых требований.

Напомним, Илья Кошкарев, возглавлявший в областной думе комитет по бюджетной и налоговой политике, досрочно сложил полномочия депутата 14 марта 2023 года. Сам он назвал причиной такого решения «состояние здоровья».

Однако выяснилось, что Илья Кошкарев нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура, выявив данный факт, обратилась в областную думу с требованием досрочного лишения полномочий Ильи Кошкарева. Однако комиссия по вопросам этики и противодействия коррупции регпарламента, которую возглавляет Евгений Шаманаев, отказалась «увольнять» Илью Кошкарева и ограничилась предупреждением в его адрес. Получив такую «отписку», прокуратура обратилась с административным иском в суд.