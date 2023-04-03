Общество

Экс-депутату облдумы Илье Кошкареву суд разрешил уйти на покой

Общество 03.04.2023 10:43
0
03.04.2023 10:43


Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску прокуратуры к Волгоградской областной думе с требованием прекратить досрочно полномочия теперь уже бывшего депутата регпарламента Ильи Кошкарева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение сегодня приняла судья Екатерина Полубояринова.

– Прокуратура попросила прекратить дело в связи с отказом от исковых требований, так как Илья Кошкарев в настоящее время уже не является депутатом, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда.  

Ранее Центральный суд Волгограда отказался прекращать рассмотрение дела по ходатайству Волгоградской областной думы. Представители регпарламента заверили суд, что Илья Кошкарев уже не является депутатом областной думы с 14 марта. Однако прокуратура просила отложить дело для проверки информации и формирования новой позиции в рамках ранее заявленных исковых требований. 

Напомним, Илья Кошкарев, возглавлявший в областной думе комитет по бюджетной и налоговой политике, досрочно сложил полномочия депутата 14 марта 2023 года. Сам он назвал причиной такого решения «состояние здоровья». 

Однако выяснилось, что Илья Кошкарев нарушил антикоррупционный запрет и приобрел акции иностранного банка «Голдман Сакс Банк» (Goldman Sachs Bank) на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура, выявив данный факт, обратилась в областную думу с требованием досрочного лишения полномочий Ильи Кошкарева. Однако комиссия по вопросам этики и противодействия коррупции регпарламента, которую возглавляет Евгений Шаманаев, отказалась «увольнять» Илью Кошкарева и ограничилась предупреждением в его адрес. Получив такую «отписку», прокуратура обратилась с административным иском в суд. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.04.2023 13:40
Общество 03.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 11:58
Общество 03.04.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 11:33
Общество 03.04.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 21:16
Общество 02.04.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 20:44
Общество 02.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 19:30
Общество 02.04.2023 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 15:55
Общество 02.04.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 14:10
Общество 02.04.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 13:18
Общество 02.04.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 10:10
Общество 02.04.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 09:49
Общество 02.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 08:56
Общество 02.04.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 21:02
Общество 01.04.2023 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 19:50
Общество 01.04.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 19:17
Общество 01.04.2023 19:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Опубликованы фото с места крушения легкомоторного самолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:43
Озвучены первые подробности ЧП с разбившимся самолетом под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:32
Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет, пилот погибСмотреть фотографии
13:40
Мэрия Волгограда покупает 148 квартир для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде трех родственников осудили за организацию шкурного бизнесаСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом бывший зэк зарезал на глазах детей бездомного псаСмотреть фотографии
12:19
В Волжском большегруз снес трамвайную линию и светофорСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде 4 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:58
Путин назначил нового председателя в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде отменили оправдательный приговор по делу о смерти чиновника РПН из-за ревностиСмотреть фотографии
11:33
Андрей Бочаров 3 апреля поставил задачи по севу яровых культурСмотреть фотографии
10:55
Цифровой подход: «Ростелеком» обеспечил связью ресторан «Клюква» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Экс-депутату облдумы Илье Кошкареву суд разрешил уйти на покойСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде оперативники МВД задержали подозреваемых в убийстве пропавшей без вести медсестрыСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде ночью на пустой дороге завалилась на бок иномарка: видеоСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам рассказали, кому ждать электронную повесткуСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде пропавшую 61-летнюю медсестру нашли мертвойСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде заложили камень на месте строительства нового храмаСмотреть фотографии
20:44
Скоро потеплеет: в Волгограде устранили аварию на теплотрассеСмотреть фотографии
19:30
«Там брали Берлин!»: звуки боя испугали жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Волгоградцы оценили деятельность губернатора Андрея Бочарова по итогам 9 лет: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:02
«Волгоградвзрывпрому» определили минимальную цену продажиСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области селянин обустраивал свой быт крадеными вещамиСмотреть фотографии
17:06
Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу после безвыигрышной серииСмотреть фотографии
16:48
В Москве арестовали волгоградца за зверское убийство 24-летней девушкиСмотреть фотографии
15:55
Индексация пенсий, прием на госслужбу и запрет судоходства: какие законы вступают в силу в апрелеСмотреть фотографии
14:10
Под Волгоградом суд разбирался в истории о «кровавой» веревке на газовой трубеСмотреть фотографии
13:18
Шесть вспышек и 12 случаев: волгоградские ветеринары отчитались о ситуации с АЧС и бешенствомСмотреть фотографии
12:05
«Волшебной таблетки не существует»: эндокринолог посоветовала волгоградцам подтянуть обвисший животСмотреть фотографии
11:20
«Прижимальщик» устроил тройное ДТП с пострадавшим на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
 