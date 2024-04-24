Происшествия

Родился в рубашке: в Волжском жесткий наезд на самокатчика попал на видео

Происшествия 24.04.2024 11:19
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24.04.2024 11:19


Парня на электросамокате накануне около 16-00 ч. сбили в Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, молодой человек решил на транспортном средстве проехать перекресток улиц Дружбы и 40 лет Победы. И тут же его сбил автомобиль. Удар был такой силы, что электросамокат и мужчина отлетели на несколько метров. Лишь по счастливой случайности, молодой человек не пострадал.

Жители Волжского бурно обсуждают данное происшествие. И симпатии горожан – явно не на стороне парня на электросамокате, который, как считают волжане, просто поленился пройти пешком опасную дорогу. 

Видео: Powernet / ВКонтакте

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