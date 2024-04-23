Андрей Бочаров собрал силовиков на совещание по безопасности

Губернатор Волгоградской области днем 23 апреля провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обсудил с коллегами и руководителями правоохранительных и силовых ведомств вопросы обеспечения безопасности в предстоящие майские праздники.

– Нам сегодня необходимо еще раз внимательно изучить перечень намеченных мероприятий, оценить достаточность запланированных к реализации мер безопасности и принять взвешенные решения по порядку проведения каждого массового мероприятия, намеченного на эти дни. В целом на период продолжительных праздничных и выходных дней в Волгоградской области в обязательном порядке необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия в сфере обеспечения комплексной безопасности на улицах, в общественных местах, на транспорте, вблизи социально значимых объектов, на территориях природных парков и возле водных объектов. Прошу также не снижать активности в реализации всего комплекса скоординированных мер предупредительно-профилактического характера, – обратился к присутствующим губернатор.

Отдельно Андрей Бочаров коснулся необходимости обеспечения пожарной безопасности в период продолжительных праздничных и выходных дней. Чтобы минимизировать риски, считает он, необходимо усилить профилактическую работу с населением и гостями региона.

В администрации Волгоградской области отмечают, что программа мероприятий по случаю Первомая и 9 Мая в регионе еще верстается.