Под окнами высотки в Волжском нашли тело пенсионера

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 68-летнего мужчины, тело которого было обнаружено под окнами многоэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, трагедия произошла накануне рано утром в 15-этажном доме №107 на проспекте Дружбы.

По предварительным данным, пенсионер выпал с балкона общего пользования на 13-ом этаже.

Организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Видео: Жесть Волжский / Telegram