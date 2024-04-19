Для электросамокатчиков-нарушителей готовят крупные штрафы





В России в ближайшее время могут ввести штрафы для нарушителей-электросамокатчиков. Правительство, по данным «Парламентской газеты», уже поддержало предложенный сенаторами соответствующий законопроект. По мнению сенаторов, законодательную инициативу необходимо принимать в ближайшее время, так как сезон катания на электросамокатах стартовал практически во всех регионах и уже есть пострадавшие в ДТП.

Законопроект направлен 17 апреля группой сенаторов в Государственную думу РФ. Предложение подразумевает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих новые штрафы для пользователей СИМ. Так, за передвижение на электросамокатах в состоянии алкогольного опьянения предлагается ввести штраф в размере 30 тысяч рублей. Если самокатчик прихватил с собой пассажира, штраф может составить 3000 рублей, перевозка на электросамокате ребенка грозит наказанием в виде 5000 штрафных рублей.

«Парламентская газета» уточняет, что законопроект был разработан совместно с Минтрансом – в правительстве в целом инициатива уже поддержана.

Также подчеркивается, что наказание в случае нарушений, допущенных при использовании СИМ, должно быть неотвратимым. Так, в Минтрансе готовят законопроект, согласно которому все электросамокаты (и частные, и прокатные) предлагается ставить на обязательный государственный учет: на СИМ могут начать устанавливать номерные знаки, а нарушителей вычислять с помощью дорожных камер.