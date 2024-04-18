Расследования

В Волгограде за смерть 83-летней пенсионерки в троллейбусе осудили водителя легковушки

Расследования 18.04.2024 18:10
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18.04.2024 18:10


Волгоградский областной суд изменил приговор 24-летнему водителю «ВАЗ 2113», который из-за маневра на дороге создал аварийную ситуацию, что привело к гибели в троллейбусе 83-летней пассажирки. 

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина приговорен к 2 годам колонии-поселении, тогда как ранее Краснооктябрьский районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Также осужденный лишен на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года пожилая женщина скончалась в результате резкой остановки троллейбуса в Краснооктябрьском районе Волгограда. ДТП произошло на проспекте Металлургов.



Установлено, что водитель «ВАЗ 2113» предпринял попытку перестроения из крайней левой в крайнюю правую полосу движения, чем создал аварийную ситуацию для двигавшегося в попутном направлении троллейбуса «Тролза». В результате водитель применил экстренное торможение, что привело к падению в салоне пенсионерки.  От полученных травм женщина скончалась на месте.

Условный приговор, который вынес Краснооктябрьский районный суд, был обжалован сторонами защиты и обвинения. 

- Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, Волгоградский областной суд исключил из приговора ссылку на применение ст. 73 УК РФ, определив местом отбытия наказания колонию-поселение, - сообщили в облсуде.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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