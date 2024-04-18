Происшествия

Десятки мертвых овец нашли у границы с Казахстаном в Волгоградской области

Происшествия 18.04.2024 21:24
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18.04.2024 21:24


В Палласовском районе Волгоградской области проводят проверку по факту обнаружения полсотни мертвых овец вблизи российско-казахстанской границы, сообщает V102.RU.

По сведениям информагентства, тела животных в течение марта-апреля текущего года сбрасывали на открытую территорию в Калашниковском сельском поселении. Свалка мертвых овец в количестве примерно 50 голов была обнаружена при патрулировании местности. По предварительным данным, на некоторых животных были бирки, по которым установлено, что привезли их с близлежащей животноводческой точки.

В сельском поселении V102.RU сообщили, что о свалке мертвых животных им ничего не известно.

Между тем, в комитете ветеринарии Волгоградской области информацию подтвердили.

- Трупы животных идентифицированы по биркам, хозяин установлен, данные переданы правоохранителям. Трупы животных утилизированы методом сжигания, место обработано, - сообщили в ведомстве.

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