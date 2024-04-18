Возле ГЭС в Волгоградской области затонула лодка с мужчиной





В Жирновском районе Волгоградской области организованы поиски мужчины, который находился в лодке, опрокинувшейся накануне, 17 апреля, в районе Красноярской ГЭС на реке Медведице. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятиях планируют задействовать водолазов.

По сообщению очевидцев, несчастный случай произошел на реке Медведице уже поздним вечером – около 22.00. В экстренные службы информация о происшествии поступила незамедлительно, однако оперативно извлечь мужчину из воды не удалось.

– Лодка с мужчиной, личность которого неизвестна, перевернулась вблизи ГЭС. Он сразу ушел под воду. Оперативные действия не принесли, к сожалению результата, – мужчина не удалось обнаружить ни на территории ГЭС, ни на берегу. Теперь поиски продолжит с привлечением водолазов служба спасения, – сообщили «Высоте 102» в экстренных службах.