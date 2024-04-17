Федеральные новости

Столкновение сухогруза и баржи произошло 17 апреля на Волге

Федеральные новости 17.04.2024 16:43
0
17.04.2024 16:43


В Саратовской области 17 апреля в акватории Волги произошло столкновение сухогрузного теплохода и баржи. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на Западное МСУТ СК России, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. 

По информации издания, в результате столкновения сухогрузного теплохода Волго-Дон 5051 и баржи (плотовод-687) никто из членов экипажей не пострадал. Разлива топлива также не зафиксировано. 

Ущерб, причиненный суднам в результате происшествия, еще предстоит установить. 

Фото: Западное МСУТ СК России / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
17.04.2024 13:07
Федеральные новости 17.04.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 21:39
Федеральные новости 10.04.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 16:19
Федеральные новости 10.04.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 15:43
Федеральные новости 10.04.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 11:10
Федеральные новости 10.04.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 10:15
Федеральные новости 10.04.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2024 18:33
Федеральные новости 08.04.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.04.2024 15:01
Федеральные новости 07.04.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 18:19
Федеральные новости 05.04.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 17:28
Федеральные новости 05.04.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 12:47
Федеральные новости 05.04.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 08:59
Федеральные новости 05.04.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.03.2024 10:17
Федеральные новости 31.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2024 10:23
Федеральные новости 28.03.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2024 10:17
Федеральные новости 28.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:18
Глоток антифриза привел к смерти жителя ВолгоградаСмотреть фотографии
17:43
Маневры «Гасителя-2» на Волге озадачили волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Романтика, дзен и экстрим: Центральная набережная Волгограда плавно уходит под водуСмотреть фотографии
17:02
Свалку трупов собак обнаружили в недостроенном здании под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Столкновение сухогруза и баржи произошло 17 апреля на ВолгеСмотреть фотографии
16:37
В ЦПКиО Волгограда встанут на гвозди и станцуют интуитивный танецСмотреть фотографии
16:29
Чиновники Котово проиграли все суды из-за незаконной раздачи землиСмотреть фотографии
15:48
Под Волгоградом экс-чиновница не захотела возвращать государству «золотой парашют»Смотреть фотографии
14:25
«Ночевали в офисе»: волгоградцы сняли на видео последствия потопа в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В центре Волгограда расцветает Иудино деревоСмотреть фотографии
13:45
Прощай, рыбалка: на Волжской ГЭС открыли водосливную плотинуСмотреть фотографии
13:24
В Волжском на улице Мира провалился тротуар из-за гидроудараСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградское предприятие выпустило 120 кг «бессмертного» окорокаСмотреть фотографии
13:07
Допустимую концентрацию наливаек рассчитают в ГосдумеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские аграрии крепко взялись за боронуСмотреть фотографии
12:36
«Единая Россия»: в марафоне «Сила России» примут участие жители всех регионовСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом из-за паводка удлиняют понтонный мост между поселкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Волгоградку оштрафовали на 2 тысячи за запрещенную символику в TelegramСмотреть фотографии
12:03
Сотрудница пункта выдачи в Волгограде «обула» Wildberries на 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде сотрудник органа опеки «продал» многодетной матери детей за 40 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
Рыбак бесследно исчез на Дону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
Ветхий мост в Волгоградской области отремонтируют за 85,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:38
В центре Волгограда отремонтируют 4 уличных туалетаСмотреть фотографии
10:19
На трассе Волгоград-Луганск четыре человека пострадали из-за выезда «УАЗа» на встречкуСмотреть фотографии
09:46
Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабженияСмотреть фотографии
09:25
Прикинулись овцами: под Волгоградом накрыли три майнинговые фермыСмотреть фотографии
08:26
В Волгоград вернули летучих мышей после лечения в московском зоопаркеСмотреть фотографии
06:24
Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостоюСмотреть фотографии
21:38
Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»Смотреть фотографии
21:21
В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячейСмотреть фотографии
 