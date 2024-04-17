Столкновение сухогруза и баржи произошло 17 апреля на Волге

В Саратовской области 17 апреля в акватории Волги произошло столкновение сухогрузного теплохода и баржи. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на Западное МСУТ СК России, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.

По информации издания, в результате столкновения сухогрузного теплохода Волго-Дон 5051 и баржи (плотовод-687) никто из членов экипажей не пострадал. Разлива топлива также не зафиксировано.

Ущерб, причиненный суднам в результате происшествия, еще предстоит установить.

Фото: Западное МСУТ СК России / t.me