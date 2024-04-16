Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»

Водолазы обнаружили тело 38-летнего мужчины, который утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта» в Волгоградской области. Как сообщил V102.RU источник в экстренных службах, волгоградец пропал еще в воскресенье, 14 апреля.

О случившемся сообщила его супруга. Женщина рассказала, что ночью черный автомобиль «Лада Гранта», в котором находился ее супруг, неожиданно съехал с пирса в Волгу и затонул.

Известно, что трагедия произошла в Светлоярском районе Волгоградской области вблизи турбазы «Аквамарин». Однако на самой турбазе сообщили, что пирс расположен далеко от них и к базе отдыха никакого отношения не имеет.

- На этом пирсе в основном рыбаки собираются, - пояснили V102.RU на турбазе.

Фото из архива V102.RU