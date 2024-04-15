Спорт

Рэпер Баста поддержит команды МВД на чемпионате по регби в Волгограде

Спорт 15.04.2024 20:40
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15.04.2024 20:40


В Волгограде впервые пройдет чемпионат по регби-7 среди команд образовательных вузов МВД России. Амбассадором соревнований станет рэпер Баста, сообщили V102.RU в Волгоградской академии МВД России.

Церемония открытия чемпионата состоится 23 апреля на стадионе спортивного комплекса «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда.

В турнире сразятся 16 команд юридических институтов и университетов МВД России из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Омска, Барнаула, Белгорода, Воронежа, Казани, Ростовской области и др.

Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля.

Справка.

Регби – 7 является разновидностью регби, но существенно отличается от классической дисциплины. На поле выходят по семь человек с каждой стороны. Игра длится по два тайма по 7 минут. Есть свои правила по заявкам и заменам игроков.

Фото из архива V102.RU

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