Рэпер Баста поддержит команды МВД на чемпионате по регби в Волгограде

В Волгограде впервые пройдет чемпионат по регби-7 среди команд образовательных вузов МВД России. Амбассадором соревнований станет рэпер Баста, сообщили V102.RU в Волгоградской академии МВД России.
Церемония открытия чемпионата состоится 23 апреля на стадионе спортивного комплекса «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда.
В турнире сразятся 16 команд юридических институтов и университетов МВД России из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Омска, Барнаула, Белгорода, Воронежа, Казани, Ростовской области и др.
Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля.
Справка.
Регби – 7 является разновидностью регби, но существенно отличается от классической дисциплины. На поле выходят по семь человек с каждой стороны. Игра длится по два тайма по 7 минут. Есть свои правила по заявкам и заменам игроков.
Фото из архива V102.RU