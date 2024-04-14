В Волгограде на Спартановке пассажирский автобус протаранил легковушку





14 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке ул. Мясникова и ул. Николая Отрады водитель транспортного средства протаранил идущий впереди автомобиль. Аварию запечатлела одна из камер уличного наблюдения.





Поворачивая на ул. Мясникова, легковушка притормозила, чтобы пропустить пешехода, однако водитель следующего за ним автобуса, даже не попытавшись снизить скорость, «поддал пинка» несчастной машине. Судя по всему, одному из транспортных предприятий Волгограда теперь придётся раскошелиться на ремонт сразу двух автомобилей.

Отметим, ДТП произошло ранним утром. О пострадавших в аварии не сообщается.

Фото и видео: сообщество POWERNET в социальной сети «ВКонтакте»