Нервный житель Жилгородка поджег машину волгоградки из-за парковки

В Дзержинском районе Волгограда сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали пиромана из микрорайона Жилгородок. Мужчина спалил легковушку своей соседки из-за нервов.

Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пару дней назад в полицейские зарегистрировали заявление 53-летней жительницы запада Волгограда. Со слов женщины, неизвестный сжег ее автомобиль LADA Priora, припаркованный на улице 51-й Гвардейской Дивизии.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), — прокомментировали информагентству в пресс-службе областного главка МВД. — В ходе ОРМ установлена личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Свою вину мужчина признал.

Волгоградец пояснил, что на преступление его толкнула собственная раздражительность. Задержанный злился на соседку, которая надолго оставляла свою машину у него под окнами. Поэтому он разбил окно передней двери, зажигалкой поджег сиденье и убежал.





Уточняется, что легковушка полностью выгорела. Предварительно, ущерб составил более 350 тысяч рублей.

— Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, — добавили в полицейском ведомстве.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области