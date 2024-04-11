Ретро-матч «Ротора» и «Спартака» может пройти в Волгограде

Российский футбольный союз планирует организовать ретро-матч между «Ротором» и московским «Спартаком» в честь 95-летия волгоградского клуба, которое отмечается в этом году, сообщает V102.RU.В интервью «РБ Спорт» руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин поделился планами приурочить товарищескую встречу между легендами сине-голубых и красно-белых к юбилею «Ротора».- Не забудем про 95-летие волгоградского «Ротора». Думаю, можем провести матч «Ротор» — «Спартак». Планируем обсудить такую возможность с властями Волгоградской области, — рассказал функционер.Напомним, 1 мая 2023 года на Волгоград Арене состоялся ретро-матч между сталинградским «Динамо» и тем же «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного коллектива. Голами отметились Роман Павлюченко и Александр Самедов. На поле выходили известные в прошлом футболисты «Ротора» в прошлом — Платон Захарчук, Виталий Абрамов, Валерий Есипов, Денис Зубко, Олег Веретенников и другие. Поединок был приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Игру посетили 36 640 зрителей.