Саратовские власти после теракта в «Крокусе» думают над санкциями для иностранцев





В Саратовской области рассматривают возможные ограничения для трудоустройства иностранных граждан. По информации регионального издания «СарИнформ», депутаты уже определили несколько сфер, работать в которых иностранцам, вероятнее всего, будет запрещено.

Вопрос о том, принимают ли власти Саратовской области меры безопасности, прозвучал сегодня, 10 апреля, в ходе заседания думы, на котором присутствовал и губернатор Роман Бусаргин. В ответ глава региона подчеркнул, что тема сложная и требует детальной проработки. Он также напомнил, что в Саратовской области проживают люди различных национальностей и выразил надежду на дальнейшее добрососедство.

Тем не менее, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на губернатора, в настоящее время в Саратовской области местным правительством и прокуратурой прорабатывается ряд вопросов по миграционной политике. Так, в частности, уже намечены сферы, в которых иностранцам планируют ограничить работу. Это служба такси, общественный транспорт, а также предприятия общепита.

– Такая практика есть в других регионах. Нужно оценить риски экономики. Перед нами стоит задача обеспечить безопасность на территории Саратовской области и не допустить использование нелегального труда, – цитирует издание Бусаргина.