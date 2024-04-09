«Нас встречал губернатор»: 10 лет назад волгоградский «Спартак» завоевал в Загребе Кубок Европы

Сегодня, 9 апреля, исполнилось 10 лет со дня завоевания ватерпольным клубом «Спартак-Волгоград» Кубка Европы. Своими волнительными воспоминаниями с V102.RU об этой яркой странице в волгоградском водном поло поделились начальник команды «Спартак-Волгоград» Андрей Шайдаков и председатель Федерации водного поло Волгоградской области Александр Глинянов.



– В полуфинале мы играли с итальянским клубом «Аквавиара», – рассказал Андрей Шайдаков. – Матч в Италии мы выиграли с разницей в два мяча. А в домашней игре проиграли один мяч. Но по итоговой сумме одержали победу и вышли в финал.



Главным соперником волгоградских ватерполистов, которых тренировал Владимир Карабутов, и ныне стоящий у руля команды, за Кубок Европы был известный ватерпольный клуб «Младость». Перед поездкой в Хорватию «Спартак-Волгоград» у себя дома обыграл соперника со счетом 11:5. В Загребе поединок закончился победой хозяев бассейна – 9:5. Но по сумме результатов победу присвоили волгоградцам.



– Мы летели в Хорватию на регулярном авиарейсе, взяли с собой и наших болельщиков, – вспоминает Андрей Шайдаков. – Так они так за нас болели, что перекричали даже трибуны фанатов наших соперников.



Та победа для волгоградских спортсменов была выстрадана и добыта потом и кровью.



– Это был непростой период для клуба, - рассказывает Александр Глинянов, который на тот момент был генеральным директором ГАУ ВО «Центр водных видов спорта». – Ведь параллельно мы выступали в чемпионате России и боролись за Кубок России. И везде мы победили. Ребята с ног валились, были колоссальные нагрузки, но свою задачу они выполнили. Я всегда говорил – в Кубке есть только одно место, это Кубок. И они не подвели.





Победу праздновали бурно – конечно же, все причастные к феерии пригубили шампанское из завоеванного Кубка. Возвращение в Волгоград было не менее триумфальным.



– В аэропорту нас встречал губернатор Андрей Бочаров. Он тогда буквально несколько дней, как вступил в должность главы региона. И нашел время, чтобы поздравить команду. Болельщики, родные ждали нас в здании аэропорта, а он подъехал прямо на взлетное поле – каждому пожал руку, сказал теплые слова, – поделился Александр Глинянов.



К сожалению, сейчас волгоградские ватерполисты лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Но в России «Спартак-Волгоград» держит высокую планку. В прошлом году клуб стал чемпионом России, а на днях снова вышел в финал российского чемпионата. Поклонники водного поло уверены, что у спартаковцев впереди еще немало побед.

Фото из архива Андрей Шайдакова