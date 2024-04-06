Побьются за бронзу: «Динамо-Синара» уступило ЦСКА путевку в финал Кубка России





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону уступили столичному ЦСКА в полуфинале Кубка России со счетом 23:33. Завтра в 14-00 ч. бело-голубые встретятся с тольяттинской «Ладой» в матче за третье место, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону уступили столичному ЦСКА в полуфинале Кубка России со счетом 23:33. Завтра в 14-00 ч. бело-голубые встретятся с тольяттинской «Ладой» в матче за третье место, сообщает V102.RU.





Счет в матче открыла гандболистка ЦСКА Юлия Баева. Далее последовал обмен сейвами голкиперов с обеих сторон — Полины Каплиной и нашей Анны Верещак. На четвертой минуте Виктория Турусина реализовала пенальти и установила равенство. Вскоре волгоградкам удалось поймать кураж и выдать ударный отрезок, поразив ворота трижды подряд. Результативными действиями отметились Стефания Белолипецкая, Екатерина Долматова и капитан команды Марина Судакова. Подопечные Олега Кулешова повели — 4:2. Однако далее, к сожалению, игроки «Синары» стали спешить и допустили две подряд обидные потери мяча, чем мастеровитые армейки, ведомые на тренерском мостике уроженкой Волгограда Ольгой Акопян, с удовольствием пользовались и снова вернули себе преимущество — 5:4. Счет в матче открыла гандболистка ЦСКА Юлия Баева. Далее последовал обмен сейвами голкиперов с обеих сторон — Полины Каплиной и нашей Анны Верещак. На четвертой минуте Виктория Турусина реализовала пенальти и установила равенство. Вскоре волгоградкам удалось поймать кураж и выдать ударный отрезок, поразив ворота трижды подряд. Результативными действиями отметились Стефания Белолипецкая, Екатерина Долматова и капитан команды Марина Судакова. Подопечные Олега Кулешова повели — 4:2. Однако далее, к сожалению, игроки «Синары» стали спешить и допустили две подряд обидные потери мяча, чем мастеровитые армейки, ведомые на тренерском мостике уроженкой Волгограда Ольгой Акопян, с удовольствием пользовались и снова вернули себе преимущество — 5:4.





Олег Кулешов явно почувствовал, что за мощным стартом в действиях его спортсменок последовал спад. Специалист использовал право на тайм-аут, чтобы подлатать определенные настройки. Вскоре Варвара Семина отличилась мощными бросками, а Анастасия Шкитина удачно завершила контратаку. Но концовка тайма осталась за красно-синими. В раздевалки команды ушли при счете 18:12 в пользу ЦСКА. Олег Кулешов явно почувствовал, что за мощным стартом в действиях его спортсменок последовал спад. Специалист использовал право на тайм-аут, чтобы подлатать определенные настройки. Вскоре Варвара Семина отличилась мощными бросками, а Анастасия Шкитина удачно завершила контратаку. Но концовка тайма осталась за красно-синими. В раздевалки команды ушли при счете 18:12 в пользу ЦСКА.

Несмотря на изначальный статус фаворитов противостояния красно-синих, на первых минутах зрители, собравшиеся в зале, наблюдали равную борьбу, а подопечные Олега Кулешова сразу же показали сумасшедший настрой и желание буквально «с мясом» забрасывать каждый мяч. При этом и в обороне динамовки на старте поединка старались действовать организованно и надежно. Отметим, что болельщики в «Крытом футбольном манеже» создали в этот вечер чудесную атмосферу, а обе команды не остались без поддержки своих поклонников — мощного армейского и динамовского десанта фанатов, активно гнавших вперед любимые коллективы с первой и до последней минуты.До середины тайма бело-голубые действовали абсолютно на равных с одним из топовых российских клубов. После реализации Арины Безбабных главный тренер ЦСКА взяла тайм-аут, чтобы охладить пыл молодого коллектива с берегов Волги. Перерыв оказался своевременным и, увы, принес свои плоды действующим обладателям Кубка России. Динамовки, оставившие немало сил на активное начало, постепенно уставали и допускали ошибки. На исходе второй десятиминутки столичные гандболистки убежали в отрыв в плюс четыре.«Синара» уверенно начала вторую половину и благодаря трем голам подряд в исполнении Варвары Семиной и Елизаветы Дудкиной волгоградки сократили отставание и, как казалось, снова вернулись в настоящую борьбу за выход в финал. Но в том же энергозатраном ритме провести остаток поединка у бело-голубых не получилось. За 11 минут столичные гандболистки совершили солидный рывок, выиграв этот отрезок со счетом 8:0. Голевое молчание своей команды прервала Стефания Белолипецкая. Тем не менее бело-голубые, оставившие много эмоций в полуфинале, играли до последнего, несмотря на возросшее преимущество ЦСКА. В последней пятиминутке заключительные очки набрали Виктория Турусина, Алина Загороднева и Софья Васильева. Итоговый выигрыш ЦСКА — 33:23. Остается надеяться, что для «Динамо-Синары» полученный опыт в сражении со столь серьезными оппонентками пригодится и в противостоянии за третье место, и в плей-офф чемпионата страны. Напомним, что подопечные Олега Кулешова в первом раунде плей-офф Суперлиги 24 апреля дома встретятся с клубом «Ростов-Дон».Лучшим бомбардиром в составе красно-синих сегодня стала Виктория Шамановская с пятью точными попаданиями. Столько же заброшенных мячей на счету самой результативной динамовки Варвары Семиной. По три раза отличились Стефания Белолипецкая, Софья Васильева и Виктория Турусина.Завтра, 7 апреля, в 14-00 ч. начнется игра за бронзовые медали турнира между «Динамо-Синарой» и «Ладой», которая в другом полуфинале в упорном противостоянии уступила хозяйкам, «Ростов-Дону», с небольшой разницей в счете — 22:25. У волгоградских и у тольяттинских гандболисток будет хороший шанс завершить Кубок России на мажорной ноте. Для обеих команд итоговое третье место по итогам соревнований станет успешным результатом. А в 17-00 ч. там же, в «Крытом футбольном манеже», в жаркой битве за трофей сойдутся гранды отечественного гандбола — ЦСКА и «Ростов-Дон».