Спорт

Побьются за бронзу: «Динамо-Синара» уступило ЦСКА путевку в финал Кубка России

Спорт 06.04.2024 20:06
0
06.04.2024 20:06


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону уступили столичному ЦСКА в полуфинале Кубка России со счетом 23:33. Завтра в 14-00 ч. бело-голубые встретятся с тольяттинской «Ладой» в матче за третье место, сообщает V102.RU.
Несмотря на изначальный статус фаворитов противостояния  красно-синих,  на первых минутах зрители, собравшиеся в зале, наблюдали равную борьбу, а подопечные Олега Кулешова сразу же показали сумасшедший настрой и желание буквально «с мясом» забрасывать каждый мяч. При этом и в обороне динамовки на старте поединка старались действовать организованно и надежно. Отметим, что болельщики в «Крытом футбольном манеже» создали в этот вечер чудесную атмосферу, а обе команды не остались без поддержки своих поклонников — мощного армейского и динамовского десанта фанатов, активно гнавших вперед любимые коллективы с первой и до последней минуты.

Счет в матче открыла гандболистка ЦСКА Юлия Баева. Далее последовал обмен сейвами голкиперов с обеих сторон — Полины Каплиной и нашей Анны Верещак.  На четвертой минуте Виктория Турусина реализовала пенальти и установила равенство. Вскоре волгоградкам удалось поймать кураж и выдать ударный отрезок, поразив ворота трижды подряд. Результативными действиями отметились Стефания Белолипецкая, Екатерина Долматова и капитан команды Марина Судакова. Подопечные Олега Кулешова повели — 4:2. Однако далее, к сожалению, игроки «Синары» стали спешить и допустили две подряд обидные потери мяча, чем мастеровитые армейки, ведомые на тренерском мостике уроженкой Волгограда Ольгой Акопян, с удовольствием пользовались и снова вернули себе преимущество — 5:4.
До середины тайма бело-голубые действовали абсолютно на равных с одним из топовых российских клубов.  После реализации Арины Безбабных главный тренер ЦСКА взяла тайм-аут, чтобы охладить  пыл молодого коллектива с берегов Волги. Перерыв оказался своевременным и, увы, принес свои плоды действующим обладателям Кубка России. Динамовки, оставившие немало сил на активное начало, постепенно уставали и допускали ошибки. На исходе второй десятиминутки столичные гандболистки убежали в отрыв в плюс четыре.

Олег Кулешов явно почувствовал, что за мощным стартом в действиях его спортсменок последовал спад. Специалист использовал право  на тайм-аут, чтобы подлатать определенные настройки. Вскоре Варвара Семина отличилась мощными бросками, а Анастасия Шкитина удачно завершила контратаку. Но концовка тайма осталась за красно-синими. В раздевалки команды ушли при счете 18:12 в пользу ЦСКА.    
«Синара» уверенно начала вторую половину и благодаря трем голам подряд в исполнении Варвары Семиной и Елизаветы Дудкиной волгоградки сократили отставание и, как казалось, снова вернулись в настоящую борьбу за выход в финал.  Но в том же энергозатраном ритме провести остаток поединка у бело-голубых не получилось.  За 11 минут столичные гандболистки совершили солидный рывок, выиграв этот отрезок со счетом 8:0. Голевое молчание своей команды прервала Стефания Белолипецкая. Тем не менее бело-голубые, оставившие много эмоций в полуфинале, играли до последнего, несмотря на возросшее преимущество ЦСКА. В последней пятиминутке заключительные очки набрали Виктория Турусина, Алина Загороднева и Софья Васильева. Итоговый выигрыш ЦСКА — 33:23. Остается надеяться, что для «Динамо-Синары» полученный опыт в сражении  со столь серьезными оппонентками пригодится и в противостоянии за третье место, и в плей-офф чемпионата страны. Напомним, что подопечные Олега Кулешова в первом раунде плей-офф Суперлиги 24 апреля дома встретятся с  клубом «Ростов-Дон».  
Лучшим бомбардиром в составе красно-синих сегодня стала Виктория Шамановская с пятью точными попаданиями. Столько же заброшенных мячей на счету самой результативной динамовки Варвары Семиной. По три раза отличились Стефания Белолипецкая, Софья Васильева и Виктория Турусина.
Завтра, 7 апреля, в 14-00 ч. начнется игра за бронзовые медали турнира между «Динамо-Синарой» и «Ладой», которая  в другом полуфинале в упорном противостоянии уступила хозяйкам, «Ростов-Дону», с небольшой разницей в счете — 22:25. У волгоградских и у тольяттинских гандболисток будет хороший шанс завершить Кубок России на мажорной ноте. Для обеих команд итоговое третье место по итогам соревнований станет успешным результатом. А в 17-00 ч. там же, в «Крытом футбольном манеже»,  в жаркой битве за трофей сойдутся гранды отечественного гандбола — ЦСКА и «Ростов-Дон».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Федерация гандбола России VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.04.2024 11:09
Спорт 06.04.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2024 07:32
Спорт 06.04.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2024 08:22
Спорт 05.04.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 19:27
Спорт 03.04.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 08:26
Спорт 03.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2024 06:40
Спорт 03.04.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2024 09:02
Спорт 02.04.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2024 21:00
Спорт 01.04.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2024 07:53
Спорт 01.04.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 20:54
Спорт 31.03.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 19:27
Спорт 31.03.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 11:05
Спорт 31.03.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2024 07:54
Спорт 31.03.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2024 17:42
Спорт 30.03.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2024 09:11
Спорт 30.03.2024 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:35
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человекСмотреть фотографии
20:06
Побьются за бронзу: «Динамо-Синара» уступило ЦСКА путевку в финал Кубка РоссииСмотреть фотографии
19:20
В пойме под Волгоградом тушат крупный пожарСмотреть фотографии
18:58
«Змей Горыныч проснулся»: в Волгоградской области под окнами домов заработал скандальный АБЗСмотреть фотографии
18:09
В Волгоград экстренно перевезли двух селян с отравлением угарным газомСмотреть фотографии
17:04
В Котово в третий раз ремонтируют «криминальную» дорогуСмотреть фотографии
16:09
Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области проиндексировали учительские оклады от 2 до 12%Смотреть фотографии
14:27
Задержан глава Елани Волгоградской области Александр ГугучкинСмотреть фотографии
13:59
В Камышине трое детей надышались угарным газомСмотреть фотографии
13:15
В центре Волгограда перекрыли движение из-за провалаСмотреть фотографии
12:49
«Собирают руками»: в поле под Волгоградом паводок принес тонны рыбыСмотреть фотографии
12:42
Волгоградца, оскорбившего участников СВО, объявили в розыскСмотреть фотографии
11:42
Бастрыкин поручил возбудить дело по массовой аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:09
«Динамо-Синара» 6 апреля проведет важный матч в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
10:48
«Он даже с передовой звонил»: участник СВО с красной татуировкой пропал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Волгоград прибыл поезд с туристами из Москвы и СамарыСмотреть фотографии
09:41
Имущества на миллиард: санаторий у озера Эльтон распродают по частямСмотреть фотографии
08:58
Теперь заживем? Росстат обрадовал волгоградцев ростом средней зарплаты до 51661 рубляСмотреть фотографии
08:23
Погода на 6 апреля рассказала о будущем урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:32
Бывший главный тренер «Ротора» остался без работы в ПольшеСмотреть фотографии
21:23
Ретро-матч «Победа» в Волгограде признан событием года по версии «РБ»Смотреть фотографии
20:54
Волгоградцев озадачило скопление машин экстренных служб у здания ДЮЦаСмотреть фотографии
20:25
Медик поневоле? Бывший фельдшер рассказала о трудовом рабстве в Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
19:44
До 5 лет тюрьмы: под Волгоградом задержаны браконьеры с 94-килограммовым уловомСмотреть фотографии
19:26
Из Волгоградской области массово выдворяют мигрантовСмотреть фотографии
19:04
«Тут уже дело принципа»: изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водовода готов дойти до СКСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
В Камышине произошло массовое ДТП с участием маршруткиСмотреть фотографии
18:30
Последнего задержанного за избиение волгоградца в автобусе отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:19
СК: теракт в «Крокусе» планировали в годовщину СВО из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
 