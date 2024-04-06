Волгоградца, оскорбившего участников СВО, объявили в розыск

Волгоградские полицейские проводят проверку по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе мониторинга сети интернета правоохранители выявили видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции.
- В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию. Видеозапись направлена на исследование,-
говорится в сообщении ведомства.
Накануне роликом, где житель Волгограда оскорбляет участников СВО, заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась с соответствующим заявлением в МВД РФ.
Известно, что скандальный ролик опубликовал в соцсетях Павел Прокудин.