Расследования

Волгоградца, оскорбившего участников СВО, объявили в розыск

Расследования 06.04.2024 12:42
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06.04.2024 12:42


Волгоградские полицейские проводят проверку по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе мониторинга сети интернета правоохранители выявили видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции.
- В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию. Видеозапись направлена на исследование,- говорится в сообщении ведомства.
Накануне роликом, где житель Волгограда оскорбляет участников СВО, заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась с соответствующим заявлением в МВД РФ.
Известно, что скандальный ролик опубликовал в соцсетях Павел Прокудин.


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