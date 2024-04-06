Расследования

«Он даже с передовой звонил»: участник СВО с красной татуировкой пропал в Волгоградской области

Расследования 06.04.2024 10:48
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06.04.2024 10:48


32-летний Александр Тыпчук, участник СВО, пропал в Волгоградской области. Как рассказала V102.RU его супруга Любовь, о местонахождении мужа, проживающего в станице Добринка Урюпинского района,  ничего не известно с 30 марта.
- В этот день Александр встречался с друзьями – сначала он с товарищем съездил в Камышин, где его друг покупал машину. Потом они поехали в кафе «У Татьяны» в хуторе Алексиковский Новониколаевского района. Там ребята  ждали заказанную по сервису BlaBlaCar машину, на которой был уехать его друг. По словам одного из товарищей, Александра видели последний раз в этот день в 19-00 ч. Он почувствовал себя плохо, и тот предложил ему посидеть в его машине. А когда он вышел из кафе, в машине моего мужа уже не было.
Куда исчез мужчина, до сих пор неизвестно. По словам Любови, которая уже ездила в кафе, чтобы выяснить хоть какие-то подробности, видеокамеры в заведении в этот день не работали.
- Там Александра вспомнили, но что с ним случилось, никто не может ничего сказать. Мы уже обратились в полицию, теперь будем просить помощи волонтеров. У нас двое детей, мы все очень тревожимся за Сашу, - продолжила Любовь.
Александр Тыпчук заключил контракт с Минобороны в марте 2023 года. Был ранен в боях.
- 2 апреля у него должна быть комиссия ВВК, которую он очень ждал. Его должны были комиссовать по ранению после того, как  отправили домой на реабилитацию. Никуда поэтому убежать или скрыться он не мог. Телефон Саши отключился вечером 30 марта. Ничего не предвещало, что он мог пропасть. Он всегда был со мной на связи, даже с передовой находил возможность мне звонить, - переживает женщина.
Приметы Александра Тыпчука: средний рост, худощавое телосложение, короткие волосы, голубые глаза, красная татуировка на всю правую руку.
Просьба , кто обладает хоть какой-то информацией,  сообщить по телефону +7 904-420-95-14


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