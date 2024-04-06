



32-летний Александр Тыпчук, участник СВО, пропал в Волгоградской области. Как рассказала V102.RU его супруга Любовь, о местонахождении мужа, проживающего в станице Добринка Урюпинского района, ничего не известно с 30 марта. 32-летний Александр Тыпчук, участник СВО, пропал в Волгоградской области. Как рассказала V102.RU его супруга Любовь, о местонахождении мужа, проживающего в станице Добринка Урюпинского района, ничего не известно с 30 марта.

Куда исчез мужчина, до сих пор неизвестно. По словам Любови, которая уже ездила в кафе, чтобы выяснить хоть какие-то подробности, видеокамеры в заведении в этот день не работали.- продолжила Любовь.Александр Тыпчук заключил контракт с Минобороны в марте 2023 года. Был ранен в боях., - переживает женщина.Приметы Александра Тыпчука: средний рост, худощавое телосложение, короткие волосы, голубые глаза, красная татуировка на всю правую руку.Просьба , кто обладает хоть какой-то информацией, сообщить по телефону +7 904-420-95-14