Куда исчез мужчина, до сих пор неизвестно. По словам Любови, которая уже ездила в кафе, чтобы выяснить хоть какие-то подробности, видеокамеры в заведении в этот день не работали.
- Там Александра вспомнили, но что с ним случилось, никто не может ничего сказать. Мы уже обратились в полицию, теперь будем просить помощи волонтеров. У нас двое детей, мы все очень тревожимся за Сашу, - продолжила Любовь.
Александр Тыпчук заключил контракт с Минобороны в марте 2023 года. Был ранен в боях.
- 2 апреля у него должна быть комиссия ВВК, которую он очень ждал. Его должны были комиссовать по ранению после того, как отправили домой на реабилитацию. Никуда поэтому убежать или скрыться он не мог. Телефон Саши отключился вечером 30 марта. Ничего не предвещало, что он мог пропасть. Он всегда был со мной на связи, даже с передовой находил возможность мне звонить, - переживает женщина.
Приметы Александра Тыпчука: средний рост, худощавое телосложение, короткие волосы, голубые глаза, красная татуировка на всю правую руку.
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