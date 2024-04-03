В Волжском осудили сиделку, укравшую с карты пенсионера 3 млн рублей





В Волжском оглашён приговор сиделке, ухаживающей за 80-летним мужчиной. Женщина помогала по хозяйству, покупала продукты, однако потом начала без спроса расходовать средства пенсионера.





- В течение года престарелый мужчина предоставлял сиделке свою банковскую карту для приобретения продуктов питания. Однако женщина без ведома пенсионера в период с февраля 2022 года по март 2023 года потратила с его карты около 3 млн рублей, которые мужчина получил от продажи квартиры и в качестве пенсионных накоплений, - уточнила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как было установлено следствием, предприимчивая работница за счёт средств пожилого мужчины несколько раз отдохнула на море, приобрела дорогостоящую одежду и помогла поправить финансовое положение своей дочери.

Войдя во вкус и почувствовав безнаказанность, сиделка от лица пенсионера продала гараж, а также заложила в скупку дорогостоящую технику.

Отметим, свою вину волжанка полностью признала и была приговорена Волжским городским судом к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото, видео пресс-службы прокуратуры Волгоградской области