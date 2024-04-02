Зарезавших и сжегших пенсионерку цыган осудили в Волгограде

Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении 24-летнего Яна Полякова, 26-летнего Алексея Матвиенко и 27-летнего Владимира Лукьяненко, признанных судом виновными в жестоком убийстве 81-летней пенсионерки, которую они зарезали и ограбили, а после подожгли ее дом с целью сокрытия улик.





— Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем в составе группы лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном мужчины признали частично.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», все трое утверждали, что пошли на преступление, не сговариваясь между собой, а Лукьяненко и Поляков настаивали на том, что хотели совершить лишь кражу.

— Волгоградский областной суд приговорил Матвиенко к 18 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок два года, Лукьяненко к 16 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, Полякова к 17 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок два года, — пояснила «Высоте 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Уточняется, что отбывать наказание фигуранты дела будут в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, с осужденных в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По сведениям «Высоты 102», удары ножом женщине наносил Матвиенко. Все трое цыган ранее привлекались к уголовной ответственности. Лукьяненко и Поляков были судимы за кражу, а их сообщник за хранение наркотиков.

Напомним, жестокое преступление произошло в хуторе Новомаксимовском Суровикинского района 22 сентября 2022 года. Во время застолья один из обвиняемых предложил собутыльникам ограбить пенсионерку, которой раньше он помогал по хозяйству за определенную сумму. Он знал, как открыть дверь в жилище пожилой женщины. Прибыв к дому своей жертвы, они веткой открыли замок и проникли внутрь, где принялись искать ценные вещи. Однако хозяйка проснулась и попыталась оказать сопротивление.

Злоумышленники сначала попытались ее душить подушкой, а затем один из них нанес женщине не менее трех ударов ножом в шею. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Добычей изуверов стали две тысячи рублей и планшетный компьютер. Заметая следы, они подожгли дом и скрылись.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области