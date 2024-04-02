«Каустик» прервал серию поражений матчем с «Пермскими медведями»





Гандболисты «Каустика» накануне, 1 апреля, на выезде сыграли вничью с «Пермскими медведями» со счетом 37:37. Волгоградская команда прервала серию из четырех поражений подряд в Суперлиге, сообщает V102.RU.

Гандболисты «Каустика» накануне, 1 апреля, на выезде сыграли вничью с «Пермскими медведями» со счетом 37:37. Волгоградская команда прервала серию из четырех поражений подряд в Суперлиге, сообщает V102.RU.

Итоговый результат оказался неожиданным, учитывая изначальное исходное турнирное положение соперников. Если уральский клуб претендовал на вхождение в тройку по итогам предварительного этапа, то вот «химики» продолжают отчаянно сражаться за выживание в элитном дивизионе. Но гостям отступать некуда, надо стараться цепляться за очки в каждой встрече. И вчерашнее противостояние показало, что потенциал у «Каустика» в плане развития бойцовских качеств и желания биться до последнего имеется.Что касается непосредственно матча в Перми, то счет был открыт благодаря усилиям Данилы Иванова. Затем каждый из коллективов неоднократно выходил вперед. В начале второй половины тайма дважды отличился игрок гостей Андрей Воробьев, один раз с пенальти. Его голы помогали волгоградцам обретать минимальное преимущество и вместе с этим - дополнительную уверенность в своих силах. В концовке первой половины Дмитрий Бочарников взял тайм-аут, после которого почти сразу же один из его подопечных Никита Ларин хладнокровно отправил мяч в сетку ворот. На заключительной минуте Даниил Кольцов и Илья Рябов в составе хозяев обменялись результативными бросками. На перерыв команды ушли при равном результате — 21:21.Классу исполнителей «медведей» «химики» сумели противопоставить огромное желание одержать долгожданную победу. На самом старте второго тайма Андрей Воробьев эффективно завершил позиционную атаку, снова позволив «Каустику» вырваться в лидеры. Соперники продолжили обмениваться голами, а спустя некоторое время пермяки в очередной раз повели в счете. Однако можно говорить о том, что «Каустик» накануне имел все шансы на итоговый выигрыш.За три минуты до финальной сирены забросил Никита Ларин. Вскоре голкипер «химиков» Никита Михайлов совершил важнейшее спасение после острой атаки хозяев. Но до окончания поединка гандболист «медведей» Максим Саликов отметился точным попаданием, позволив своей команде уйти от поражения и установив окончательный счет — 37:37. Ничья при достойном качестве показанного гандбола, что наверняка зарядит волгоградских болельщиков определенным оптимизмом на будущее.Тем не менее, в настоящее время «Каустик» занимает предпоследнее, 11-ое место в турнирной таблице, но при этом имея достаточно неплохие шансы не вылететь по итогам сезона. В последнем туре предварительного этапа волгоградцы примут на своей площадке краснодарский СКИФ 6 апреля. Начало встречи в 16-00 ч,.