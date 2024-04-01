Спорт

«Динамо-Синара» завершило этап Суперлиги победой над «Университетом»

Спорт 01.04.2024 21:00
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01.04.2024 21:00


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 1 апреля, в последнем туре предварительного этапа Суперлиги на выезде одолели ижевский «Университет» со счетом 33:25 и одержали свою 17-ю победу в нынешнем чемпионате, сообщает V102.RU
После домашнего поражения на прошлой неделе от подмосковной «Звезды» бело-голубые пропустили на первое место в группе «Б» звенигородский клуб. Однако, конечно же, динамовки приехали в Удмуртию на деле оправдывать статус явных фавориток противостояния, так как соперницы замыкают турнирную таблицу, набрав всего четыре очка к данному моменту.  
Стартовали гости с места карьер. Варвара Семина и Софья Васильева отличились первыми в этом матче. Хозяйки сделали счет равным после точного попадания Светланы Альшановой. Затем право на исполнение пенальти получила Виктория Турусина. Своим шансом волгоградская спортсменка воспользовалась и переиграла с точки голкипера Юлию Пойлову. В дальнейшем ход первого тайма оказался достаточно непредсказуемым. Вопреки ожиданиям «Университет» выглядел весьма достойно на фоне более сильного соперника и долгое время держал в напряжении оборону «Синары».
Более того, ижевские гандболистки к исходу второй десятиминутки и вовсе вырвались вперед благодаря реализации Альшановой. Но после этого «Динамо» все же собралось и выиграло пятиминутный отрезок — 4:1. В результате голов Арины Безбабных, Алины Загородневой, Екатерины Скивко и Виктории Турусиной с семиметрового бело-голубые  стали чувствовать себя заметно увереннее. На перерыв команды ушли при счете 15:13 в пользу подопечных Олега Кулешова.
Ключевым во всей сегодняшней встрече стало начало второй половины. Благодаря приложенным усилиям бело-голубые за первые десять минут восемь раз поразили ворота оппоненток, тогда как «Университет» лишь однажды за это время преодолел оборонительные редуты «Динамо». Удмуртский коллектив пытался вернуться в игру, проявляя большое желание показать достойный уровень гандбола вплоть до финальной сирены, однако более опытные волгоградки не позволили себе расслабиться и все время держали «Университет» на большом расстоянии. Как итог, заслуженная победа «Динамо-Синары» — 33:25.  
Сразу несколько гандболисток в составе гостей забросили по четыре мяча — Софья Васильева, Виктория Турусина и две Анастасии — Чешева и Шкитина.
Волгоградский клуб остался на второй позиции в нижней части таблицы по итогам предварительного этапа, поэтому в первом раунде плей-офф, старт которого намечен на 23-24 апреля, встретится с клубом «Ростов-Дон». Но сначала 6-7 апреля в Ростове динамовки выступят в «Финале четырех» Кубка России. В полуфинальной стадии наша команда сыграет против столичного ЦСКА. В другой паре путевку в решающий матч турнира разыграют «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».  
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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