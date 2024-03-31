Спорт

Волгоградка Виктория Дудакова пропустила бой UFC из-за отравления

Спорт 31.03.2024 11:05
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31.03.2024 11:05


Волгоградская спортсменка Виктория Дудакова из-за проблем со здоровьем не смогла провести бой против бразильской соперницы Мелиссы Гатто в рамках турнира UFC.on ESPN 54 в американском городе Атлантик-Сити. Поединок должен был состояться в ночь с 30 на 31 марта, сообщает V102.RU.
В интервью телеграм-каналу «Ушатайка» тренер Дудаковой  Гасанали Гасаналиев рассказал о причинах отмены боя.
- Вчера было все хорошо - фейс-ту-фейс... Она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, и с ночи ее начало чуть тошнить. Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но кушать не могла. Потому что ее тошнит. Когда смотрела на еду, ее тошнило. Я пытался ее как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог ее разбудить. А сейчас у нее просто нет сил. Ей поставили капельницу, ее будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем, — поведал представитель российской спортсменки.
Напомним,  для Дудаковой сегодняшний матч должен был стать третьим в рамках международной организации UFC. В прошлом году она решением судей досрочно победила  оппонентку из Бразилии Истелу Нунес в рамках турнира   UFC Fight Night в Лас-Вегасе и также 21 октября оказалась сильнее американки Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в столице ОАЭ, Абу-Даби.  Перед своим последним боем 25-летняя волгоградка выходила под песню музыкального исполнителя Shaman - «Я русский». Когда в январе этого года певец приезжал в Волгоград, он лично встретился с волгоградской спортсменкой.  Всего на данный момент Дудакова имеет восемь побед в своей профессиональной карьере.
Фото: личные соцсети Виктории Дудаковой
 

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