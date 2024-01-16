SHAMAN познакомился с прославившей его в ОАЭ волгоградкой

Общество 16.01.2024 08:58
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16.01.2024 08:58
Певец SHAMAN, который накануне провел первый концерт в Волгограде, сообщил о личном знакомстве с волгоградской спортсменкой Викторией Дудаковой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на страницу исполнителя в социальной сети, певец сфотографировался с блондинкой, которая оказалась поклонницей его творчества.
- Родные, мы все помним яркий выход в октагон Виктории Дудаковой в Абу-Даби под мою песню «Я русский» и её последующую триумфальную победу над соперницей. Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде, - сообщил SHAMAN.
Напомним, волгоградская спортсменка Виктория Дудакова 21 октября одержала победу над оппоненткой из США Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 по смешанным единоборствам. Виктория вышла на поединок под песню «Я – русский».
Фото SHAMAN VK.com
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