Призывные комиссии получили сигнал от Путина

Федеральные новости 31.03.2024 10:17
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31.03.2024 10:17
Указ о призыве на военную службу глава государства подписал сегодня, 31 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте Кремля документ, призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Планируется призвать 150 тысяч человек. Особенность нынешнего весеннего призыва в том, что впервые служить пойдут граждане от 18 до 30 лет. Ранее соответствующие поправки были закреплены законодательно.Также, согласно документу, будут уволены с воинской службы граждане, проходящие военную службу по призыву. Органам исполнительной власти и призывным комиссия поручено провести мероприятия по исполнению Указа Президента.
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