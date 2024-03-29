В Волгограде перед судом предстанет участник ОПГ, совершавшей разбойные нападения на валютных менял. Как сообщает V102.RU, 46-летнего мужчину обвиняют в бандитизме, угоне и похищении человека.

Преступление, характерное для 90-х, произошло летом 1999 года. Перед этим в апреле фигурант дела добровольно вступил в банду по приглашению своего друга. По версии следствия, 17 июля 1999 года обвиняемый, согласно разработанному плану, в Советском районе Волгограда остановил машину волгоградца с просьбой подвезти его в Кировский район. Там мужчину ждали другие члены банды.

После того, как фигурант дела оказался на месте, на водителя под угрозой пистолета выбросили из автомобиля. Затем жертву обездвижили, отвезли на пустырь и привязали к дереву, чтобы он не смог убежать и сообщить в милицию сорвав планы злоумышленников совершить в дальнейшем разбой.

Далее, на угнанной легковушке обвиняемый вместе с подельниками попытался совершить налет у сберкассы в Красноармейском районе Волгограда. Именно туда приехали бандиты под предлогом продажи четырех тысяч долларов. Однако что-то их спугнуло и в последний момент они скрылись.

Вскоре участников ОПГ задержали после череды преступлений на территории Волгограда. В 2001 году членов банды приговорили к длительным срокам лишения свободы, еще нескольких объявили в розыск. По информации СУ СКР по региону, спустя время дело в отношении разыскиваемых попало в руки следователей специализированного отдела по расследованию преступлений прошлых лет.

В ходе допроса свидетелей и по итогам судебных экспертиз было установлено местонахождение еще одного 46-летнего участника банды, которого задержали в Волгоградской области в феврале 2024 года. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. По ходатайству следствия фигуранта поместили в СИЗО.

Напомним, что в Волгограде 17-летний подросток жестоко зарезал мужчину. Убийство раскрыли спустя 22 года.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области