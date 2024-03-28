В Волго-Ахтубинской пойме под Волгоградом тушат очаги горящей травы

Крупный ландшафтный пожар тушат сегодня, 28 марта, в Волго-Ахтубинской пойме вблизи Волгограда, передает V102.RU. Жители города наблюдают черный дым, который поднимается на левом берегу Волги и гадают в социальных сетях, что же может гореть - лес, постройки или трава.

- В Среднеахтубинском районе горит трава отдельными очагами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты 50-й пожарно-спасательной части, - прокомментировали проишествие в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По предварительным данным, угрозы населенным пунктам нет. Площадь пожара в ведомстве обещали уточнить позже.

Фото из архива V102.RU