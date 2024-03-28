Пограничники задержали прорывавшуюся в Россию иностранку





В Волгоградской области сотрудники погрануправления ФСБ России задержали иностранку, пытавшуюся незаконно попасть на территорию России. По информации пресс-службы управления, женщина была вовремя замечена на границе с Казахстаном.

Сообщается, что въезд на территорию Волгоградской области женщине был запрещен, так как ранее она уже нарушила закон, находясь в России. Зная о запрете, иностранка тем не менее настойчиво рвалась обратно.

– Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, осознавая противоправность своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий, иностранка предприняла попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, где и была задержана пограничным нарядом, – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. – В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК России – незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

Женщина заключена под стражу.

В свою очередь в погрануправлении напоминают, что пропуск через госграницу осуществляется только в установленных пунктах пропуска. В Волгоградской области пограничный контроль осуществляется в пяти пунктах пропуска: два двусторонних автомобильных – Вишнёвка и Полынный, два многосторонних железнодорожных – Кайсацкое и Эльтон, а также один многосторонний воздушный пункт пропуска – Волгоград (Гумрак).