Экономика

В Волгоградской области перед посевной подорожала солярка

Экономика 27.03.2024 20:01
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27.03.2024 20:01


В Волгоградской области после почти двухмесячной заморозки стали расти цены на бензин. Как сообщает V102.RU, Росстат зафиксировал изменения в сторону увеличения стоимости автомобильного топлива. В частности, неизменными остались лишь цены на АИ-98 – они сохранились на уровне 66,62 рубля за литр. А вот АИ-92 подорожал на 6 копеек (51,18 рубля), АИ-95 – на 7 копеек (56,92 рубля).
Больше всего подорожало в регионе дизтопливо – на 21 копейку. Литр солярки стоит теперь в среднем 61,99 рубля. При этом, напомним, в Волгоградской области уже стартовали весенне-полевые работы.


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